'Başka Sinema'nın ağustos ayı programı belli oldu

'Başka Sinema'nın ağustos ayı programında "Carmen", "Başkalarının Çocukları", "Amcam", "Suna" ve "Kelebek Görüşü" yer alıyor.

Başka Sinema, ağustos ayında merakla beklenen yerli ve yabancı filmlerin yanı sıra sinema klasiklerinden bir seçki sunuyor.

Daha önce Planetarium filmi ile Başka Sinema seyircileri ile buluşan Rebecca Zlotowski'nin prömiyerini Venedik Film Festivali’nde yapan ve En İyi Film dalında yarışan yeni filmi Başkalarının Çocukları / Other People’s Children, 4 Ağustos’ta vizyonda olacak. Virginie Efira’nın (Benedetta, Paris Memories, Elle) başroldeki performansı Fransa’nın en önemli ödül törenlerinden Lumiere Ödülleri’nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’ne layık görülmüştü.

11 Ağustos’ta ise sinemalarda Jacques Tati’nin üç filminden oluşan bir seçkinin yer alacağı Tati Haftası gösterimleri gerçekleşecek. Bay Hulot’nun bir sonraki macerası Amcam / Mon Oncle ise En İyi Yabancı Film Oscar Ödülü’nün yanı sıra Cannes Film Festivali’nde Jüri Özel Ödülü’nü kazanmıştı. 1967 yılında vizyona girdiğinde döneminin en yüksek bütçeli Fransız filmi olan Oyun Vakti / Playtime ise Bay Hulot'nun yan karakter olarak yer aldığı ve yönetmenin başyapıtı olarak anılıyor.

Başrolünde ünlü Fransız aktör Guillaume de Tonquédec ve Victor Belmondo'nun yer aldığı Bırak Artık Şu Yalanlarını ise 18 Ağustos’ta beyaz perdede olacak. 18 Ağustos’ta vizyona girecek bir diğer film ise 2022 Adana Film Festivali'nde İzleyici Ödülü'ne layık görülen Çiğdem Sezgin’in yeni filmi Suna olacak.

25 Ağustos’ta seyircilerle buluşacak film Kelebek Görüşü / Butterfly Vision, Ukraynalı yönetmen Maksym Nakonechnyi ilk uzun metraj filmi.

BAŞKA ÇARŞAMBA

Başka Çarşamba, ağustos ayında İstanbul, Ankara ve İzmir şehirlerinde 2 Ağustos Ön Gösterim: Başkalarının Çocukları, 9 Ağustos Özel Gösterim: Frances Ha, 16 Ağustos Kaçırmadınız: Dali Diyarı / Daliland, 23 Ağustos Kült Film: Pan’ın Labirenti / Pan’s Labirynth ve 30 Ağustos Ön Gösterim: Hırçın / Scrapper filmleri ile seyircilerle buluşuyor.

Haftalık Başka Çarşamba gösterimi olan şehirlerde ise Carmen, Başkalarının Çocukları, Amcam, Suna ve Kelebek Görüşü yer alıyor.