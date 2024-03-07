Başkale'de 65 yol ulaşıma kapandı: Eğitime ara verildi
Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 65 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Kar sebebiyle eğitime ise 1 günlük ara verildi.
Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 65 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanırken eğitime ise 1 gün ara verildi.
Başkale'de günlerdir etkili olan güneşli hava, yerini kar yağışına bıraktı.
Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 50 santimetreyi bulurken, 32 mahalle ve 33 mezranın yolu ise ulaşıma kapandı.
YOL AÇMA VE KÜREME ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Karayolları, Başkale Belediyesi ve Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.
Karla mücadele ekipleri, yüksek kesimlerdeki yerleşim alanlarında yol açma ve kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.
İlçede kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime ise 1 günlük ara verildi.