Başkan adayının öldürüldüğü Ekvador'da seçimi, 35 yaşındaki Daniel Noboa kazandı

Seçim sürecinde devlet başkanı adayı Fernando Villavicencio'nun öldürüldüğü Ekvador'da seçim sonuçları belli oldu. Oyların yüzde 52,3'ünü alan 35 yaşındaki Daniel Noboa, yeni devlet başkanı seçildi.

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da devlet başkanlığı seçimini eski milletvekili 35 yaşındaki Daniel Noboa'nın kazandığı kesinleşti. Oyların yüzde 91,46'sının sayıldığı Ekvador'da kesin olmayan sonuçlara göre, Ulusal Demokrasi Hareketi adayı Noboa oyların yüzde 52,28'ini, solcu Halk Devrimi adayı Luisa Gonzalez ise yüzde 47,72'sini aldı.

Noboa, zafer konuşmasında yarından itibaren yeni bir Ekvador için çalışacaklarını dile getirerek, "Yarın yeni bir umut başlıyor ve yarından itibaren cumhuriyetin yeni başkanı Daniel Noboa çalışmaya başlıyor" dedi.

Luisa Gonzalez ise sonuçları kabul ederek, "Demokrasi kazandı, en içten tebriklerimizi sunuyoruz" sözleriyle Noboa'yı tebrik etti.

Ulusal Seçim Konseyi Başkanı (CNE) Diana Atamaint da sandıkların yüzde 90'dan fazlasının açıldığını belirterek, Noboa'nın seçimleri önde bitireceğinin kesinleştiğini söyledi.

Seçimlere gösterilen ilgi dolayısıyla Ekvador vatandaşlarını tebrik eden Atamaint, "Bugün demokrasi kazandı. Bugün Ekvador kazandı" değerlendirmesinde bulundu.

BAŞKAN ADAYINA SUİKAST

Başkan adaylarından Fernando Villavicencio, 9 Ağustos'ta başkent Kito'da aracına bindiği sırada bir saldırgan tarafından başına 3 el ateş edilerek öldürülmüştü. Ekvador Başsavcısı, saldırıyı düzenleyen şüphelinin güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada vurularak ağır yaralandığını ve yaşamını yitirdiğini bildirmişti.

Villavicencio, Ekvador'da faaliyet gösteren uluslararası organize suç grubundan biri olan, Meksika'nın "Sinaloa Karteli" liderleri de dahil çok sayıda kişiden ölüm tehdidi aldığını söylemişti. Villavicencio, yolsuzluk karşıtı söylemleriyle biliniyordu.