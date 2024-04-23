Başkan Seçer'den '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' mesajı

Advertorial

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Seçer, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Değerli Mersinliler,

Mersin halkının büyük desteğiyle göreve yeniden seçilmemizin heyecanı ve mutluluğuyla, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu ve TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşıyoruz.

TBMM’nin açılışının 104. yıl dönümü vesilesiyle, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bu anlamlı günde, halkın iradesini her şeyin üstünde tutan ulusal egemenliğimizin ve demokrasimizin Türkiye'nin geleceğini şekillendirmedeki önemini bir kez daha vurgulamak istiyorum.

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak geleceğimizin ve Cumhuriyetimizin teminatı olan çocuklara daha güzel ve yaşanabilir bir dünya bırakmanın en önemli sorumluluğumuz olduğunun bilincindeyiz. Geçtiğimiz 5 yılda çocuklarımızın; çağın teknolojik gelişmelerine uyum sağlayabilen, okuyan, araştıran, eleştiren, sorgulayan, dünyayı dönüştürecek fikirler üretebilen, aralarındaki fırsat eşitsizliğinin ortadan kalktığı ve geleceğe güvenle bakabilen bireyler olabilmeleri için var gücümüzle çalıştık.

Gelecek hizmet dönemimizde de ilk görev dönemimizde başardıklarımızın tecrübesiyle ve Atatürk’ün izinde yetişen çocuklarımızdan aldığımız ilhamla; halkımızın çıkarlarını her şeyin üzerinde tutarak, demokratik değerlere bağlı, Cumhuriyet’in ruhuna, akla ve bilime yaraşır projeler, yenilikler ve atılımlarla kentimizi daha ileriye taşımak için azimle ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını rahmetle ve minnetle anıyor; TBMM’nin açılışının 104. yılını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Saygı ve sevgilerimle.”