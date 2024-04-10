Başkanın ilk icraatı kıyım

Altındağ Belediyesi işçileri, AKP’li yeni belediye başkanı tarafından işten çıkarmalarını ve ek zamlarının geri alınmasını protesto etti. 70 kişinin SMS’le işten çıkarıldığını söyleyen işçiler, “Hakkımızı istiyoruz” dedi.

Ankara’da Altındağ Belediyesi’nin AKP'li halef-selef başkanları Asım Balcı ile Veysel Tiryaki arasında henüz devir teslim yapılmadan yeni başkan Tiryaki'nin talimatıyla geçen ay verilen ek zam bu ay geri alındı. Bunu protesto eden işçiler işten çıkarıldı, 16 büro çalışanı ‘süpürge işçisi’ yapıldı. Bayram öncesi işsiz bırakılan işçiler ve destek veren belediye memurları önceki gece Altındağ Belediyesi Fen İşleri Kampüsü’nde eyleme başladı. İşçiler “Hakkımızı alana kadar eylemi sürdüreceğiz” dedi.

Belediye işçileri, toplu iş sözleşmesinden (TİS) doğan geriye dönük alacaklarının bir yılı aşkın süredir ödenmemesine karşı 13 Mart’ta belediye önünde eylem başlatmıştı. İşçiler hem dönemin AKP’li Belediye Başkanı Asım Balcı’yı hem de HAK İŞ’e bağlı Hizmet İş Sendikası’nı protesto etmişti. İşçilerin iki gün süren direnişi sonucunda ücretleri yatırılmıştı. İşçiler, marttaki eylemlerinin ardından ilk ücretlerini dün aldı. Ancak işçilerin ücretlerine yüzde 30 olarak imzalanan ek protokol zammı yansıtılmadı.

Ücretlerinden 8-10 bin lira civarında kesinti olduğunu belirten işçiler, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’nin mazbatasını almadan kendilerini işten çıkarttığını söyledi. İşçilere, işten çıkartılma gerekçesi sunulmadı. Gece boyunca eylemlerini sürdüren işçiler hiçbir belediye yetkilisinin kendilerini muhatap almadığını vurguladı. İşten çıkartılan bir kadın işçi, şöyle konuştu: “İş Kanunu’nda hiçbir şekilde işçiye verilen hakkın geri alınmayacağını biliyoruz. Şu an hiçbir şey usulünde ilerlemediği için şaşırmıyoruz. Herkes ekmeğinden olma pahasına ve korkusuna rağmen burada. Bordromuzu elimize alıp mahkeme sürecine gideceğiz.”

Bir erkek işçi ise “Ben bir senedir çalışıyordum. Cuma günü telefonla aradılar, işten çıkardılar. Gerekçe olarak bana çıkış kağıdı bile vermediler. Bir gerekçe bile duymadılar” dedi.

‘16 KİŞİ MASA BAŞI GÖREVİNDEN ALINDI’

Masa başında çalışan işçilerin temizlik işine verilerek mobbing uygulandığını belirten bir başka işçi de şunları ifade etti: “Muhatap olacak kimse de yok. Sokakta kalmış bir insan gibiyiz şu anda. Diyecek bir şey yok. Sadece hakkımızın peşindeyiz. Mobbing uygulanıyor. 16 kişi masa başı görevinden alınıp sokakta süpürgeye verildi. Kazanacağız, kendi hakkımızı da alacağız.”

İşçiler, ücretlerinin tam yatırılmaması halinde iş bırakacaklarını ifade ediyor. Belediye yetkilileri ise "önceki belediye yönetimi tarafından popülist bir yaklaşımla söz verilen yüzde 30 ilave zammın mevcut bütçe imkanları içinde ödenmesinin mümkün olmadığı" bilgisini verdi. Yetkililer, iddia edildiği gibi 70 kişinin değil yaklaşık 20 kişinin işten çıkarıldığını bunun da ‘belediye hizmetlerinin sürdürülebilmesi’ amacına dayandığını savundu. Altındağ Belediyesi konuyla ilgili resmi açıklama yapmadı.