Başkanlığın ‘övünç’ tablosu

Göç İdaresi Başkanlığı’nın verileri 2023’te 130 bini aşkın göçmenin sınır dışı edildiğini gösterdi. Kendisine 50 bin sınır dışı “hedefi” koyan Başkanlık, özel ihtiyaç sahibi göçmenlerin ise yalnızca yüzde 67’sine ulaşabildi.

Deniz GÜNGÖR

Göçmenlere yönelik Geri Gönderme Merkezleri’ndeki tartışmalı uygulamalarıyla bilinen Göç İdaresi Başkanlığı’nın verilerine göre, 2023 yılında binlerce göçmen sınır dışı edildi. İçişleri Bakanlığı’na bağlı Göç İdaresi Başkanlığı’nın verilerine göre 2022 yılında 120 bin 484 göçmenin sınır dışı edildiği hatırlatılırken 2023 yılında bu sayı 130 bin 611’e yükseldi. Başkanlığın 2023 yılı için 50 bin sınır dışı “hedefi” koyduğuna dikkat çekilen verilerde “hedeflenen değer aşıldı” ifadelerine yer verildi. Buna göre, 2023’ün ilk üç ayında 26 bin 819, ikinci üç ayında 21 bin 401, üçüncü üç ayında 39 bin 825 ve son üç ayda 42 bin 566 göçmen sınır dışı edildi.

Sınır dışı edilen göçmenlere ilişkin verilerin “kesinlikle gerçek sayıları gösterdiği” ifade edilen raporda, sınır dışı işlemlerinin birçok etkenle bağlantılı olduğu ifade edildi. Raporda, “Uluslararası seyahat olanaklarının azalması veya ülkeler arası işbirliği imkânlarının azalması sınır dışı hedeflerine ulaşmaya olumsuz etkileyebilmektedir” denildi.

DEPREM BAHANELERİ OLDU

Tespit edilen özel ihtiyaç sahibi göçmenlerin sayısında da 2022 yılına kıyasla 2023’te ise ciddi bir düşüş yaşandı. 2022 yılında 150 bin özel ihtiyaç sahibi göçmen tespit eden Başkanlık, 2023 yılında ise “hedeflediği” 120 bin göçmenden yalnızca 80 bin 731’ine ulaşabildi. Hedeflerine ulaşamadıklarını itiraf eden Başkanlık, Maraş merkezli 6 Şubat Depremleri’ni gerekçe gösterdi. Deprem nedeniyle tespit çalışmalarında aksama yaşandığı belirtilen verilerde, hedeflenen göstergelere yüzde 67 oranında ulaşıldığı aktarılırken işlemlere ilişkin il müdürlüklerinin kapasite güçlendirilmesine ilişkin çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Başkanlığın verilerine göre “Gönüllü ve güvenli dönüşlerdeki artış” başlığında bir önceki yıla göre düşüş yaşandığı görüldü. 2022 yılında 65,11 oranında göçmenin geri dönüş yaparken bu 2023’te 30 oranında gerçekleştirildi. Başkanlık söz konusu verileri ise yaşanan düşüşü göz ardı ederken 2023 için “Gönüllü ve güvenli geri dönüş” kapsamında “hedeflediği” orana ulaştığını ifade etti. Sığınma evi sayısında da “hedeflediği” sayıya ulaşamayan Başkanlık, 2023 yılında göçmenlere yönelik yalnızca 2 sığınma evi açtı.

Öte yandan Başkanlık aynı zamanda muhtemel insan ticareti mağduru 20 bin 260 göçmenle mülakat yaparken yalnızca 223 mağdur göçmen tespit edebildi. Başkanlık 2023 için “hedeflediği” 330 insan ticareti mağduru göçmen tespit hedefini hayata geçiremezken bunu “Hedef değerlerine ulaşılamaması olağan bir durumdur. Göstergelere uygun gerçekleştirilen mülakatlar neticesinde insan ticareti kapsamında değerlendirilecek mağdurların olmama durumlarına bağlı olarak tanımlamalar gerçekleşmeyebilir” ifadeleriyle gerekçelendirdi.

HEDEFLER TUTMADI