"Başkasının canı yanmasın"

Bahçelievler’de hızla gelen aracın çarpması sonucu ölen Mustafa Erdoğdu’nun ailesi istinaf mahkemesinden gelecek yanıtı bekliyor. Aile "Suçlular cezasız kalmasın ki bizler gibi başkalarının da canı yanmasın" diyor.

Sibel BAHÇETEPE

İstanbul Bahçelievler’de 1,5 yıl önce karşıdan karşıya geçmek isterken hızla gelen otomobilin altında kalarak yaşamını yitiren 29 yaşındaki Mustafa Erdoğdu’nun ailesi, yerel mahkemenin sürücü M.A hakkında verdiği 2 yıl 6 ay hapis cezasına tepki göstererek, istinaf mahkemesine başvurdu.

Sanık M.A.’nın "olası kastla adam öldürme"den yargılanması gerektiğini belirten aile "M.A’nın birden fazla kusurlu olduğu tespit edilmiş olmasına karşın yerel mahkemeden çıkan karar adil yargılama hakkımın ihlal edildiği anlamına geliyor. İstinaftan çıkacak karara güveniyor, adaletin yerini bulacağına inanıyoruz" dedi.

Mustafa Erdoğdu, 29 Mayıs 2022’de kuzenleri ile bir arkadaşının nişanına gitti. Gece, kuzeni ile birlikte dönüşe geçti. Kuzeni Mustafa’yı Bahçelievler’deki bir alışveriş merkezinin önünde indirdi. Mustafa, yolun karşısına geçmek isterken hızla gelen 22 yaşındaki M. A.nın kullandığı aracın çaprması sonucu metrelerce sürüklendi ve yaşamını yitirdi. Bakırköy 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada sürücünün 6 ay ehliyetine el konulmasına ve 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Gerekçeli kararın geçen günlerde açıklanmasının ardından aile, istinafa başvurdu.

“KARARI KABUL ETMİYORUZ”

BirGün’e açıklama yapan abla Özge Erdoğdu, "Kardeşimin ölümüne sebep olan şahıs dava sonunda 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bunun karşılığı dışarıda hayatına kaldığı yerden devam etmesi anlamına geliyordu" diyerek karara tepki gösterdi. Abla Erdoğdu şöyle devam etti: "İncelenen olay yeri görüntüleri değerlendirildiğinde, sürücünün birden fazla kusuru olduğu tespit edilmiş olmasına rağmen yerel mahkemeden çıkan karar adil yargılama hakkımızın ihlal edildiği anlamına gelmektedir. Bizler Mustafa’nın ailesi, arkadaşları ve sevenleri olarak yerel mahkemenin vermiş olduğu kararı kabul etmiyoruz. İstinaf mahkemesinden çıkacak karara güveniyor adaletin yerini bulacağına inanıyoruz. Suçlular cezasız kalmasın ki bizler gibi başkalarının da canı yanmasın istiyoruz."

Erdoğdu’nun kuzeni Oya Erdoğdu ise sürücüye verilen cezanın yetersiz olduğunu söyledi. Ailenin avukatı Hayrettin Çil ise şunları kaydetti: "Olayda sanık sürücü ön camında cam filmi takılı aracıyla aşırı hızlı seyredip önündeki aracı geçmek için makas hareketine benzer bir hareketle daha da hızlandığı sırada karşıdan karşıya geçmeye çalışan Mustafa’nın ölümüne neden olmuştur. Bakırköy 10. Asliye Ceza Mahkemesi’inde yapılan yargılamada mahkeme sanığın eylemlerinin basit taksir kapsamında kaldığını düşünerek taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan 2 yıl 6 ay cezaya hükmetti. Ancak sanığın yayaların geçiş güzergahı olan bir noktadaki ağır zincirleme ihmalleri nedeniyle olası kastla adam öldürme suçundan cezalandırılmasını talep ettik."