Başkentte, "Beton istemiyoruz" diyen yurttaşlar eylem yaptı

Beşevler'de 17 dönümlük arazinin yeşil alana dönüştürülmesini isteyen yurttaşlar hazırlanan imar planı değişikliklerine karşı eylem yaptı. Açıklamada, "Her gün giderek betonlaşan Ankara'da, Beşevler gibi şehrin tarihi meydanlarından birini kuşatan, Anıtkabir’e ve eğitim yerleşkelerine komşu, 17 dönümlük bu araziyi korumak, hatta daha da iyisi, yeşil bir alana dönüşmesini istemek ve ısrarla süreci izleyeceğimizi duyurmak için buradayız" denildi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi tarafından oybirliğiyle kabul edilen "Beşevler’deki eğitim kurumlarının yerine ibadet alanı yapılmasına yönelik hazırlanan imar planı değişikliklerine" karşı eylem yapıldı.

Anıtpark Forum'un çağrısıyla bir araya gelen yurttaşlar, "Beşevler’de beton istemiyoruz" dedi.

"ARAZİ YEŞİL ALANA DÖNÜŞSÜN"

Yapılan basın açıklamasında, "Her gün giderek betonlaşan Ankara'da, Beşevler gibi şehrin tarihi meydanlarından birini kuşatan, Anıtkabir’e ve eğitim yerleşkelerine komşu, 17 dönümlük bu araziyi korumak, hatta daha da iyisi, yeşil bir alana dönüşmesini istemek ve ısrarla süreci izleyeceğimizi duyurmak için buradayız. Bu arazide yakın zaman öncesine kadar, kısa adıyla Turizm ve Otelcilik Okulu ile Konservatuvar binaları vardı ve her ikisi de simgesel özellikler taşıyordu. Bu alan önce Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Diyanet’e verildi, ardından mahkemenin yürütmeyi durdurma kararına rağmen bu binalar yıktırıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi de bu süreç boyunca biz mahallelilerin, Ankaralıların isteğine ve mahkeme kararlarına rağmen araziye bir cami ve külliyesini yapmak için düzenlemeler ve imar planlarında değişiklikler yaptı" denildi.

"ABB Meclisi’nde grubu olan partiler ne diyor ve ne yapıyor? Melih Gökçek döneminde benzer kararlar oy çokluğu ile çıkarken, Mansur Yavaş döneminde oy birliği ile alınıyor" denilen açıklamada şu ifadeler de yer aldı:

"11 Eylül 2023’de ABB Meclisi’ne gittik ve gruplarla görüştük. AKP ‘biz oraya cami yapılmasını istiyoruz’ diyor, MHP karara oy vermiş ama ‘itirazları değerlendiririz’ diyor, İYİ Parti ‘CHP ne diyor?’ diye soruyor! CHP ‘biz de aslında karşıyız ama… diyor! Kent meydanlarında iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini daha da derinleştiren ısı adalarını azaltmak için olabildiğince geniş, ferah, yeşil alanlara ihtiyaç varken, Anıtkabir ve çevresini cami ya da başka gerekçelerle betona boğmamak varken ve ortada mahkeme kararları varken CHP ve İYİ Parti karşı oy bile kullanmıyor, sadece “ama” diyor! Bu karar değiştirilemez mi? Mümkün değil mi?

Bizlere bürokrasinin ve siyasetin derin ve gizli dehlizlerinde dönenleri ima edip sözüm ona açıklamalar yaparak, bunun mümkün olamayacağını hissettiriyorlar. Biz ise halkın, kamunun yararının üstünde bir şeyin olamayacağını ve siyasetin görevinin tutum almak ve sorun çözmek olduğunu söylüyoruz. Ankara’nın, başkentimizin göbeğine yeşil alan yapamayanlar, bu konuda bile ferahlık sağlayamayanlar ülkeye nasıl olumlu katkıda bulunabilirler ki?

Peki biz ne diyoruz? Ne yapıyoruz, ne yapacağız? Kesinleşmiş mahkeme kararı var, bunu halk yararına yorumlayan, halka rağmen değil halkın taleplerini gözeten bir yerel yönetim istiyoruz. ABB Meclisi’ni demokratik hakkımızı kullanarak izlemek istiyoruz. Bu amaçla 9 Ekim günü saat 17.00’de ABB Meclisi önünde olacağız. Herkesi de, hepinizi de bekliyoruz. Ankara milletvekilleri başta olmak üzere siyasi partilerin Ankara İl örgütlerini bizlere destek olmaya ve bizimle birlikte davranmaya, tutumlarını açıklamaya çağırıyoruz. 9 Ekim saat 17.00’de ABB Meclisi önünde buluşmak üzere..."