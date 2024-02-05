Basketbolda son 16 turu heyecanı: Galatasaray, MHP Riesen deplasmanına çıkacak

Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu'nun üçüncü haftasında Galatasaray Ekmas Erkek Basketbol Takımı, yarın deplasmanda Almanya temsilcisi MHP Riesen ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray Ekmas Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi son 16 turu mücadelesinde Almanya temsilcisi MHP Riesen ile karşı karşıya gelecek.

Ludwigsburg kentindeki MHP Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak.

Dört takımın mücadele ettiği J Grubu'nda oynadığı 2 maçtan da mağlubiyetle ayrılan Galatasaray, 4. ve son sırada yer alıyor. Birer galibiyet ve yenilgi yaşayan MHP Riesen ise averajla ikinci basamakta bulunuyor.

Organizasyonda gruplarını ilk 2 sırada bitirecek takımlar, çeyrek finale yükselecek.