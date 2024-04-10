Başrolde Genç Sinemacılar

Kültür Sanat Servisi

Salt’ın Hisar Kısa Film Yarışması (1967-1970) üzerine yürüttüğü araştırma kapsamında Genç Sinemacı yönetmenlerin çektiği üç film, 16 Nisan’da Salt Galata’da izleyiciyle buluşacak. Programda, Genç Sinemacı yönetmenlerden Muammer Özer’in Toprak Adamın Hayat Hikayesi (1967), Mehmet Gönenç’in Altmış Onüç Ondokuz (tahmini 1970) ile Artun Yeres’in I. Hisar Kısa Film Yarışması’nda ödül alan ve daha sonra kaybolan Çirkin Ares (1967) filminin 2003’te Yeres tarafından yeniden hazırlanan versiyonu izleyiciyle buluşacak.

İlk iki filme sırasıyla Ahmet Gürata ile Nurşen Bakır’ın sunumları eşlik ederken, araştırmanın danışmanlığını yürüten Deniz Tortum, Yeres’in Vietnam Savaşı fotoğrafları ve Goya’nın gravürlerinden yola çıkarak çektiği filmi üzerine konuşacak.

Gösterim ve sunumların ardından Deniz Tortum’un moderatörlüğünde Enis Rıza Sakızlı ve Jak Şalom’un bir araya geleceği söyleşide, Genç Sinema hareketinin ortaya çıkışı, Hisar Kısa Film Yarışması’yla ilişkisi ve dönemin sinema anlayışına karşı muhalif tutumu değerlendirilecek. Genç Sinemacılar’ın savunduğu sinema ideali, dönem bağlamında tartışmaya açılacak. Programın ayrıntılarına Salt’ın sitesinden ulaşılabilir.