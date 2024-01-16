Başsavcı Tiryaki: "Kahramanmaraş'ta 70 cesedin kimliği belirlenemedi"

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin adli süreçlerine ilişkin yaptığı açıklamada "Kimliği tespit edilemeyen 70 kişi, cesedi aranan 35 vatandaşımız var. Bu sayı toplamda 116 kişi" dedi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde sonrasında kentteki enkazlardan çıkarılan 70 cansız bedenin kimliğinin tespit edilemediğini 35 yurttaşın ise kayıp olduğunu söyledi.

Tiryaki, Maraş merkezli meydana gelen depremler sonrası adli süreç ve son gelişmelerle ilgili ulusal ve yerel basın mensuplarıyla toplantı düzenledi.

Tiryaki, şunları söyledi:

"Öncelikle vefat ve kayıp olan ve müracaatta bulunan şahısların taleplerini aldık. Hangi binada kayboldu, o binada benzer cinsiyet ve yaş grubunda teşhis ile alınan kimler var onlara şimdi çalışıyoruz. Öncelikle yakınlarından kan örnekleri alalım diyoruz. Hemen mezar açma yoluna gitmeyelim. Kandan da bir sonuç alamazsak mecburen mezarları açarak, vatandaşımızdan biraz sabır bekleyerek, çünkü kaybolanların o kaygılarını da gidermek gerekiyor. İnşallah biz yakın zamanda, bu DNA incelemelerini tamamlayıp ihtiyaç hâsıl olacaksa mezarları açarak bu kimliksizleri düşüreceğiz. 100 civarında şu anda kimliksizimiz var. Bu biraz süreç alacak. Kan ve DNA incelemesi, yetmezse mezarlar açılmadan bunu kesin olarak neticelendirmemiz, konuşmamız mümkün değil. Kimliği tespit edilemeyen 70, cesedi aranan ise 35 kişi olmakla birlikte, toplam 116 kişi."