Başsavcının şikayet ettiği hakimden yeni iddialar: "Uçar, iş adamlarının özel uçaklarına kaç defa bindi?"

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar’ın, HSK'ye verdiği dilekçede adliyede para karşılığında erişim engelleme ve tahliye kararları veren hakimler arasında adı Sidar Demiroğlu, Başsavcı Uçar hakkında HSK’ye şikayet dilekçesi verdi. Demiroğlu, "Uçar, iş adamlarının özel uçaklarına kaç defa bindi?" diye sordu.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar’ın HSK'ye yazdığı dilekçede para karşılığında erişim engelleme ve tahliye kararları verdiği öne sürülen Sidar Demiroğlu, kendisini HSK’ye şikayet eden Başsavcı hakkında şikayette bulundu.

Sözcü’den İsmail Saymaz’ın aktardığına göre HSK’ye dilekçe sunan Demiroğlu, Başsavcı İsmail Uçar hakkında yeni iddialarda bulundu.

Demiroğlu, “Kararlara itiraz etmeyen başsavcı, beni hangi hak ve yetkiyle suçlayabilir? İtirazları reddedilen başsavcı üst mahkemede görevli hakimleri de mi suçlamaktadır?” ifadelerini kullandı.

“KİMLERİN LOCALARINDA MAÇ İZLEDİ?”

Demiroğlu ayrıca, Adalet Komisyonu üyesi Nihat Zincirli'nin CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezli aleyhinde çıkan “Ataşehir'de bir güzellik merkezini nüfuz kullanarak mühürlettirdiği” iddiasına ilişkin haberler hakkında erişime engelleme kararı verilmesini istediğini savunuyor.

Demiroğlu şunları söyledi:

“Bu talebin Uçar'ın özel ricası olduğunu ve erişime engelleme vermem halinde memnun kalacağını söyledi. Haberler yüzünden engelleme vermeyeceğimi beyan ederek, reddettim. Zincirli, başsavcıyı kırmamın iyi sonuçlanmayacağını, kararı başka hakimlikten alabileceklerini beyan etti.”

Bu kararın başka hakimlikten çıkarıldığını iddia eden Demiroğlu, Uçar hakkında şu soruları yöneltti:

"İş adamlarının özel uçaklarına kaç defa ve niçin bindi?

Yurt dışına kimlerle gitti, masrafı kim tarafından karşılandı?

Hangi avukatlarla nerelere gitti?

Kimlerin özel localarında maç izledi?"

EPÖZDEMİR: İSMAİL UÇAR İLE BEKİR ALTUN YAN YANA OTURDU

Öte yandan Sidar Demiroğlu’nun HSK’ye verdiği dilekçede yer alan bir diğer iddiaya göre avukat Rezan Epözdemir’in oğlunun sünnet düğününe Başsavcı İsmail Uçar da katıldı.

Rezan Epözdemir ise iddiaların doğru olduğunu, düğüne yargı dünyasından çok sayıda ismin katıldığını belirtti.

Epözdemir şunları söyledi:

“Yaklaşık bir sene önce yaptığımız düğüne iş, sanat, spor, yargı, televizyon dünyasından yaklaşık 700 kişi katıldı. Katılanlar arasında birçok Yargıtay üyesi, birçok istinaf mahkemesi başkanı ve üyesi, ilk derece mahkemelerinden birçok hakim ve savcı, bürokratlar, valiler, televizyoncular, sporcular, iş dünyasından insanlar vardı.

İsmail Uçar da eşiyle birlikte gelmişti. Kamuoyuna yansıyan dilekçede adı geçen Sayın Bekir Altun da eşi hanımefendiyle birlikte düğündeydi. Hatta İsmail Uçar Bey’le yan yana oturuyordu.

Konunun iddialarla, soruşturma ve yargılamalarla hiçbir ilgisi yok. Ne için, hangi saikle, hangi koşullarda bunun yazıldığına bir anlam veremiyorum.

Çağlayan Adliyesi’nden de Bakırköy Adliyesi’nden de, dediğim gibi istinaf mahkemelerinden de birçok hukukçu vardı. Yargı mensubu arkadaşlar da kendi düğünlerine davet ediyorlar, biz de iştirak ediyoruz.

Selçuk İnan, Hasan Şaş, Ümit Davala da oradaydı. Demet Akbağ, Kubat, Sibel Can, Mahsun Kırmızıgül de oradaydı.

Buradaki amacın, mantığın ne olduğunu bilmiyorum. Kulaktan dolma bilgiyle yazılmış da olabilir. Bahse konu davaların hiçbiriyle bir ilgim yok. Adı geçen isimlerde de bir vekaletim yok.”