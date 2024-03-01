"Bataklık" müzikali Halit Akçatepe Sahnesi’nde

Kültür Sanat Servisi

Senfonik-Gothic müzikal türü olan “Bataklık’’ 4 Mart'ta Ataşehir Belediyesi Mustafa Saffet Kültür Merkezi Halit Akçatepe Sahnesi'nde ikinci kez perde açacak. Sercan Özinan'ın yönetmenliğini üstlendiği, Metin Bahtiyar’ın bestelerini yaptığı, koreografisi İzmir Tenim’e ait "Bataklık" müzikalinin yazarı ise Yağmur Şakoğlu. 11 kişilik canlı orkestra tarafından icra edilen müzikalin, orkestra şefliğini yine ödüllü müzisyen Metin Bahtiyar üstlendi.

Müzikalin oyuncu kadrosunda Alper Aksoy, Azizcan Keskin, Bartu Ayaz, Batuhan Enes Katılmış, Ceyda Gürpınar, Ela Bayramoğlu, Görkem Ergin, Güney Erdoğan, Halise Eryılmaz, Koray Gedik, Köksal Ünal, Lal Bayramoğlu, Müge Gülgün, Selmin Artemiz, Sıla Doğanay, Zeynep İpek gibi başarılı genç oyuncular da rol alıyor.