Bataktaki kulüpler har vurup harman savuruyor

Spor Servisi

Ülke futbolunun dört büyükleri toplamda 23,34 milyar lira borç ve 16,09 milyar liralık negatif öz kaynaklarına rağmen çok sayıda oyuncuyu yüksek bedellerle transfer etmekten imtina etmedi. Ekonomik olarak borca batık pozisyonda bulunan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, yeni sezonun ilk transfer döneminde toplam 56 oyuncuyla sözleşme imzaladı. Son 5 sezonda 295 oyuncu transfer eden dört büyüklerde; Trabzonspor 16, Fenerbahçe 15, Galatasaray 14 ve Beşiktaş 11 yeni transferle 2023-2024 sezonuna girdi. Böylece 5,5 sezonda Dört büyüklerin transfer sayısı 351'e yükseldi.

Kulüplerin mali durumlarına bakıldığında, son 5 sezondaki gelir gider tablosunda toplam 11 milyar 176 milyon zarar ortaya çıkıyor. Bu dönemde 3 milyar 329 milyon lirayla Beşiktaş, en fazla zarar eden kulüp konumunda. Siyah-beyazlıları 3 milyar 70 milyon lirayla Fenerbahçe takip ediyor. Galatasaray’ın 2 milyar 893 milyon liralık zararla kapattığı son 5 sezonda Trabzonspor’un zararıysa 1 milyar 884 milyon lira.

Dört büyüklerin 2022-2023 sezonu sonundaki toplam borcu, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan bildirimlere göre 23,34 milyar lira. Galatasaray, 7,53 milyar lirayla en fazla borcu bulunan kulüp konumunda yer alıyor. Borç klasmanında ikinci sırada 6,16 milyar lirayla Fenerbahçe bulunurken, üçüncü sıradaysa 5,89 milyar lirayla Beşiktaş var. Trabzonspor ise 3,76 milyar liralık yükümlülükle karşı karşıya.

23,4 MİLYAR BORÇ

Kulüplerin 23,34 milyar liralık yükümlülüğe karşın toplam varlıkları, ilişkili taraftan (Dernek veya bağlı şirketler) ticari olmayan alacaklar hariç 7,25 milyar lira. Bir başka deyişle kulüplerin toplam varlıklarıyla, toplam borçlarının farkı, 31 Mayıs 2023 itibarıyla -16,09 milyar lira, döviz karşılığı ise yaklaşık 730 milyon avro.