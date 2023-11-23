Batan geminin kayıp mürettebatlarından 1 kişinin cansız bedeni bulundu

Zonguldak açıklarında 19 Kasım'da fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı "Kafkametler" isimli gemideki kayıp 11 gemiciyi arama çalışmaları 5. gününde devam ederken 1'inin cansız bedenine ulaşıldı.

Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kaybolan 11 kişilik mürettebattından 1'inin cansız bedeni bulundu.

Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım’da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle içerisinde 12 mürettebatı ile birlikte batan yük gemisinde bir gün sonra bir mürettabatın cansız bedeni kıyıya vurmuş halde bulunmuştu.

Yeri belirlendikten sonra aramaların sürdürüldüğü çalışmaları 5'inci gününde 1 mürettebatın daha cansız bedenine ulaşıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, “Kayıp olan 11 mürettebattan birinin daha cansız bedenine sabah saatlerinde ulaşılarak çıkarıldığı kayıp 10 vatandaşın arama kurtarma çalışmaları profesyonel ekiplerimizce aralıksız devam ediyor” denildi.