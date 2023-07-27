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Batı Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz'de akşam saatlerinden yarın sabaha kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi.

Güncel
  • 27.07.2023 12:40
  • Giriş: 27.07.2023 12:40
  • Güncelleme: 27.07.2023 12:47
Kaynak: AA
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Batı Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı

Batı Karadeniz'de akşam saatlerinden yarın sabaha kadar gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Zonguldak, Düzce ve Bartın çevreleri ile Bolu, Karabük ve Kastamonu'nun kuzeyinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, kıyı kesimlerde kuvvetli rüzgar ve hortum riski ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.

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