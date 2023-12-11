Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Batı, katliamın ortağı

Dünya
  • 11.12.2023 06:00
  • Giriş: 11.12.2023 06:00
  • Güncelleme: 11.12.2023 08:11
Batı, katliamın ortağı
Güneye sürülen siviller ‘güvenli’ ilan edilen yerleri de terk ediyor. (Fotoğraf: Depo Photos)

Dış Haberler

İsrail, Gazze Şeridi’nde ölüm yağdırmayı sürdürürken Batılı devletler katliama ortak olmayı sürdürüyor. ABD’nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) Gazze’de ateşkese yönelik karar tasarısını reddetmesine ilişkin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ateşkes uygulamaya gücünün olmaması nedeniyle BMGK’nin otoritesinin ve güvenilirliğinin zedelendiğini belirtti.

ABD yönetimi, İsrail’e, içinde tank mermisinin de bulunduğu yaklaşık 106,5 milyon dolarlık askeri malzemenin satışına onay verdi. Satışın Kongre’nin onayından geçmeden "acil durum" hükmünün devreye sokularak yapılacağı açıklandı. İngiliz medyasında ise ABD ve İngiltere’nin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ndeki hava üslerini kullanarak İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına ortak olduğu iddia edildi.

Washington Post: ABD kendi yasalarını gözetmeden İsraile on binlerce ton bomba verdi
BM Genel Sekreteri: "Gazzede ateşkese gücü olmadığı için BMGKnin otoritesi ve güvenilirliği zedelendi"
BirGün'e Abone Ol

 

 

 