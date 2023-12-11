Batı, katliamın ortağı

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İsrail, Gazze Şeridi’nde ölüm yağdırmayı sürdürürken Batılı devletler katliama ortak olmayı sürdürüyor. ABD’nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) Gazze’de ateşkese yönelik karar tasarısını reddetmesine ilişkin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ateşkes uygulamaya gücünün olmaması nedeniyle BMGK’nin otoritesinin ve güvenilirliğinin zedelendiğini belirtti.

ABD yönetimi, İsrail’e, içinde tank mermisinin de bulunduğu yaklaşık 106,5 milyon dolarlık askeri malzemenin satışına onay verdi. Satışın Kongre’nin onayından geçmeden "acil durum" hükmünün devreye sokularak yapılacağı açıklandı. İngiliz medyasında ise ABD ve İngiltere’nin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ndeki hava üslerini kullanarak İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına ortak olduğu iddia edildi.