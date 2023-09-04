Batık kredi riski bankaları korkutuyor

Havva GÜMÜŞKAYA

İşletmeler banka kredilerine bağımlı hayatta kalıyor. Sıkılaştırıcı ekonomi politikalarıyla bankalar geçmiş dönemlerde verdiği milyarlarca liralık krediyi toplayamama riskiyle karşı karşıya. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) verilerine göre bankalardan kullandığı krediyi en fazla batıran sektörler arasında inşaat, enerji ve imalat sanayisi başı çekiyor. Verileri göre inşaat sektörünün 25,1 milyar lira, elektrik, gaz ve su kaynakları üretim, dağıtım ve sanayi sektörünün 23 milyar lira, imalat sanayisinin ise 21,1 milyar liralık borcu bankalar tarafından takibe alınmış durumda. İmalat sanayinin bankalara olan toplam kredi borcu temmuz itibarıyla 2,3 trilyon lira. Bu borcun 1,2 trilyon lirasını kısa vadeli borçlar oluştururken 1 trilyonunu orta ve uzun vadeli borçlar oluşturuyor. Sektörün borcunda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53,3 oranında artış yaşandı. İnşaat sektöründe deprem felaketinin ardından hareketlilik yaşansa da sektördeki borçluluk dikkat çeken boyutlarda olmaya devam ediyor. İnşaat sektörünün bankalara olan kredi borcu toplamda 709,4 milyar lirayı buldu. Bu borcun 214,2 milyar lirası kısa vadeli kredilerden oluşurken 512,8 milyar lirası orta ve uzun vadeli kredilerden oluşuyor. İnşaatta takipteki borç miktarı geçen yıla göre azalsa da, en çok batık kredinin bulunduğu sektör konumunda. Sektörün toplamda 25,1 milyar liralık borcu bankalar tarafından takibe alındı.

Küçük ve orta boy işletmelerin (KOBİ) bankacılık sektörüne olan kredi borçları bu yılın ilk 7 aylık döneminde yüzde 37,4 artarak 2,9 trilyon liraya yükseldi. Tarım sektörünün bankacılık sistemine olan borçları da bu yılın ilk 7 aylık döneminde yüzde 48,1 oranında artarak temmuz ayında 487,5 milyar liraya kadar yükseldi. Sektörün kamu bankalarına olan borçları yüzde 52,3 artarak 415,9 milyar liraya çıktı. Özel bankalara olan borçları ise sadece yüzde 10,9 artarak 71,5 milyar lira oldu.