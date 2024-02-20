Batı’nın ‘böl ve yönet’ politikalarının sonucu

Umut Can FIRTINA

Rusya Federasyonu'nun İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, Ukrayna’daki savaşın 2'nci ve 2013-2014 yıllarında yaşanan Maidan olaylarının 10'ncu yılı vesilesiyle düzenlenen toplantıda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın Beyoğlu'ndaki İstanbul Başkonsolosluğu'nda yapılan basın açıklaması öncesi, 2013 ve 2014'te Ukrayna'da hükümetin Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması’nı reddederek Rusya’ya yakınlaşmasıyla başlayan ve Batı destekli hükümetin göreve gelmesiyle sonuçlanan olayların anlatıldığı “Maidan-Savaşa giden yol” isimli belgesel gösterildi.

Belgesel gösterimi sonrası açıklamalarda bulunan Buravov, “Șubat 2014'te yaşanan ve sadece kan dökülmesiyle kalmayan, aynı zamanda bu ülkede kanlı bir iç savaşın da başlamasına sebep olan devlet darbesinden bahsediyoruz. Bunun sonuçlarını hala görüyoruz” dedi.

“Bu, Batı'nın farklı ülke ve halkları birbirine düşüren, devletlerarası çatışmaları kışkırtan 'böl ve yönet' politikasının bir sonucudur” diyen Buravov, “Bağımsızlığını kazandığı andan itibaren Ukrayna, Batı tarafından, Kiev yetkililerinin Nazi ve Rus düşmanı ideolojisini ve uygulamalarını teşvik eden Rusya karşıtı bir sıçrama tahtası olarak görüldü” ifadelerini kullandı.

Buravov, Montrö Sözleşmesi'nin 1936'de imzalanmasına karşın bugün de sükûnetin sağlanması açısından güncelliğini ve önemini aynen koruduğunu dile getirdi. Buravov, “Karadeniz'e kıyısı olmayan ülkelerin askeri güçlerinin, mayın arama faaliyeti kisvesi altında Karadeniz'e girmeye çalışmasını çok ciddi sonuçlarının olacağını” söyledi.

TEHLİKELİ DÜŞÜNCELER

Savunma bütçesini artıran Almanya’da hükümetin “Rusya’dan kaynaklı askeri tehdit potansiyeline karşı” ülkenin savaşa hazır olması gerektiğine yönelik söylemlerine değinen Buravov, “Bu tür sözler sorunun çözümünden çok mevcut zor durumu daha kötüye götürmeye, Almanların militarist tavrını artırmaya yönelik” dedi. İkinci Dünya Savaşı’ndan dersler çıkarılması gerektiğini belirten Buravov, “Sadece hükümet seviyesinde değil toplum içinde de bu tür düşüncelerin yaratılması çok tehlikeli” diye konuştu. Rusya’nın bir NATO ülkesine saldıracağı iddialarını reddeden Buravov “Rusya’da bu tür militarist niyetleri alevlendiren sistematik planlar yok” dedi.

ÇÖZÜM BAĞIMSIZ FİLİSTİN

Gazze konusunda Rusya'nın tutumunun bilindiğini dile getiren Buravov, sorunun temelinde Filistin devleti konusundaki çözümsüzlüğün yattığını söyledi. Buravov, Rusya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde birçok kez adım attığını ve ABD'nin tutumu sebebiyle ülkesinin çözüm tekliflerinin hayata geçirilmesinin mümkün olmadığını belirtti. Çözümün bağımsız Filistin devletinin kurulmasında yattığını söyleyen Buravov, Türkiye'nin “garantörlük” teklifine ilişkin, Rusya'nın da girişimlerde bulunmaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.