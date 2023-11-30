Batman Çayı'na girmek yasaklandı

Batman'da Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, yağışlar nedeniyle yükselen Batman Çay yatağında kış mevsimi boyunca çay yatağında suya girmenin, balık avlamanın ve araç giriş çıkışlarının yasaklandığını duyurdu.

Güncel 30.11.2023 16:48 Giriş: 30.11.2023 16:48

Güncelleme: 30.11.2023 17:01 Kaynak: DHA

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Batman Valiliği, yağışlar nedeniyle Batman Çayı yatağında suya girmenin, balık avlamanın ve araç giriş çıkışlarının yasaklandığını belirtti. Batman Valiliği, yağışların ardından kotu yükselen Batman Çayı'na ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Batman Barajı’nda su tahliyelerine başlandığı belirtilerek “Son dönemlerde bölgemizde meydana gelen yağışların artması sebebiyle Batman Barajı göl kotunun yükseldiği gözlemlenmiş olup baraj güvenliği açısından risk oluşmaması için baraj türbinlerinden su tahliyesine başlanmıştır" denildi. Açıklamanın devamında şuna yer verildi: "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından kış mevsimi boyunca Batman Çay yatağında suya girmesi, balık avlanması, araç giriş çıkışları tehlikeli ve yasaktır."