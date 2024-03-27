Batman'da kayyum, kadın merkezini 25 yıllığına kiraya verdi

Batman Belediyesi kayyumu, seçime sayılı günler kala Selis Kadın Merkezi’ni 25 yıllığına Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı’na kiraya verdi. Alınan karara göre merkezin yıllık kira bedeli ise 1500 TL olarak belirlendi.

31 Mart'taki yerel seçimlere günler kala kayyum yönetimindeki belediyeler kentlerdeki taşınmazları satılığa çıkarmasıyla veya kiraya vermesiye gündemde.

Son olarak da kayyum yönetimindeki Batman Belediyesi, seçime sayılı günler kala iki taşınmazı elden çıkardı. Kayyum ve atanmış memurların Mart ayında aldığı karara göre; belediyeye ait araç Orman İşletme Müdürlüğü'ne devredildi.

MA'nın haberine göre; Pınarbaşı Aile Destek Merkezi binası (Selis Kadın Merkezi) ise, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı’na 25 yıllığına kiraya verildi.

Kayyum yönetimi, söz konusu binayı yıllık 1500 TL'ye kiraya vermeye karar verdi.

ERKEK MÜDÜR ATANMIŞTI

Kiraya verilen binanın bağlı olduğu Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün başına daha önce bir erkek atanmıştı.

Kamuoyundan yükselen tepkiler üzere erkek müdür görevden alınırken, müdürlük ise pasif hale getirilmişti.