Batman'da tekstil işçilerini taşıyan minibüs ile kamyonet çarpıştı: 15 yaralı

Batman'da tekstil işçilerini taşıyan minibüs ile kamyonet çarpıştı. Meydana gelen kazada 15 işçi yaralanırken polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Güncel 12.02.2024 12:23 Giriş: 12.02.2024 12:23

Güncelleme: 12.02.2024 12:26 Kaynak: İHA

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Fotoğraf: İHA

Batman-Siirt kara yolunda tekstil işçilerini taşıyan minibüs ile karşıdan yönden gelen kamyonetin çarpışması sonucu medyana gelen kazada 15 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Beşiri Organize Sanayi Bölgesine işçi götüren seyir halindeki plakası öğrenilmeyen minibüs ile karşı yönden gelen plakası öğrenilemeyen kamyonet çarpıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralan 15 işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.