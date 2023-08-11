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Batman'da yangın: 75 dönümlük alan zarar gördü

Batman'ın Gercüş ilçesinde bağ ve bahçelerde çıkan yangında yaklaşık 75 dönümlük alan zarar gördü.

Çevre
  • 11.08.2023 13:42
  • Giriş: 11.08.2023 13:42
  • Güncelleme: 11.08.2023 13:44
Kaynak: Haber Merkezi
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Batman'da yangın: 75 dönümlük alan zarar gördü

Gerçüş ilçesinin Kırkat Göleti mevkisinde bağ ve bahçelerin bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen Gercüş Belediyesi ve İlçe Orman Şefliği ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında, yaklaşık 75 dönümlük alan zarar gördü.

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