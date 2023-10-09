Batman Valiliği uyardı: Yüksek patlama sesine dikkat

Batman Valiliği, yarın gerçekleştirilecek uçaksavar atışlarından dolayı kentte yaşayanları "yüksek ses" konusunda uyardı.

Batman Valiliği, kentte yarın gerçekleştirilecek uçaksavar atışlarından dolayı "yüksek ses" uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, 14. İUS Üs Komutanlığı Uçaksavar Tabur Komutanlığınca yarın saat 10.00 ile 14.00 arasında L-70 batarya uçaksavar ile manevra mermi atışlarının yapılacağı bildirildi.

Açıklamada, belirtilen saatlerde yapılacak atışlardan dolayı "yüksek patlama sesi" olabileceğinden yurttaşların paniğe kapılmamaları istendi.