Batman’da DEM Parti binasına polis baskını

DEM Parti Batman İl Örgütü binasına polisler tarafından baskın düzenlendi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Batman İl Örgütü binasına polisler tarafından baskın düzenlendi.

İl örgütünün X hesabından yapılan paylaşımda 'korsan bir baskın düzenlendiği' belirtilirken "Tüm halkımızı partilerini sahiplenmek üzere il binamız önüne dayanışmaya bekliyoruz" çağrısı yapıldı.

Şuanda yüzlerce polisle il binamızda korsan bir baskın düzenleniyor!



Seçimlerde yenilen akp-mhp faşizmi yine Kürtlere ve Kürdün partisine saldırarak kaçınılmaz sonunu ertelemek istiyor!



Tüm halkımızı partilerini sahiplenmek üzere il binamız önüne dayanışmaya bekliyoruz!

Batman… pic.twitter.com/S5HcoiSrNv — DEM PARTi Batman (@DEMBatman) April 24, 2024

Mezopotamya Ajansı'nın (MA) aktardığına göre baskının gerekçesi henüz öğrenilemedi.