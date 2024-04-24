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Batman’da DEM Parti binasına polis baskını

DEM Parti Batman İl Örgütü binasına polisler tarafından baskın düzenlendi.

Güncel
  • 24.04.2024 15:52
  • Giriş: 24.04.2024 15:52
  • Güncelleme: 24.04.2024 15:59
Kaynak: Haber Merkezi
Batman’da DEM Parti binasına polis baskını

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Batman İl Örgütü binasına polisler tarafından baskın düzenlendi.

İl örgütünün X hesabından yapılan paylaşımda 'korsan bir baskın düzenlendiği' belirtilirken "Tüm halkımızı partilerini sahiplenmek üzere il binamız önüne dayanışmaya bekliyoruz" çağrısı yapıldı.

Mezopotamya Ajansı'nın (MA) aktardığına göre baskının gerekçesi henüz öğrenilemedi. 

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