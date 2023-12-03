Batman’da genç kadın evinde ölü bulundu
Batman’ın Kozluk ilçesinde henüz 4 aylık bir bebeği olan genç kadın, evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunun yapılacak otopsinin ile belirleneceği öğrenildi.
Kaynak: iHA
Batman’ın Kozluk ilçesinde henüz 4 aylık bir bebeği olan genç kadın, evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
Alınan bilgilere göre, Kozluk ilçesine bağlı Uzunyazı köyü Uğurlu mezrasında Rojda Coşansu (21), evinde silahla vurulmuş halde bulundu.
4 aylık bebeği olduğu öğrenilen Coşansu'nun cansız bedeni, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunun yapılacak otopsinin ile belirleneceği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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