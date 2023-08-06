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Batman´da mısır tarlasında bir erkeğe ait cansız beden bulundu

Batman'da mısır tarlasında yaralanmış bir kişi olduğu ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, Cevat Türkan´ı (56) bıçakla öldürülmüş halde buldu.

Güncel
  • 06.08.2023 00:59
  • Giriş: 06.08.2023 00:59
  • Güncelleme: 06.08.2023 01:03
Kaynak: DHA
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Batman´da mısır tarlasında bir erkeğe ait cansız beden bulundu
DHA

Batman’da mısır tarlasında  bıçakla öldürülmüş halde bir cansız beden bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Gültepe Mahallesi´nde meydana geldi. Mahalledeki Karabağ Parkı ve Askeri Havaalanı arasındaki mısır tarlasında yaralı bir kişinin olduğu ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin tarlada dronla havadan da görüntü alarak yaptığı 2,5 saatlik aramada, Cevat Türkan´ın cansız bedenine ulaşıldı.

Ekiplerin incelemesinde Türkan´ın bıçakla öldürüldüğü belirlendi. Türkan´ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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