Batman’da sağanak yağış nedeniyle iki katlı kerpiç ev çöktü

Batman'ın Sason ilçesinde 3 gündür devam eden kuvvetli yağış nedeniyle iki katlı kerpiç bir ev çöktü. Evin daha önce boşaltıldığı belirtilirken bitişiğinde bulunan evin duvarlarında çatlaklar oluştu.

Batman’da kuvvetli yağış nedeniyle kullanılmayan iki katlı kerpiç ev yıkıldı.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Batman, Siirt, Diyarbakır ve bazı çevre illerde beklenen kuvvetli yağışa karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

Beklenen yağış, Batman’ın Sason ilçesinde etkili oldu. Yoğun gök gürültüsü ile birlikte etkili olan yağışın ardından meydana gelen selde birçok cadde ve sokak adeta dere yatağına döndü.

İlçeye bağlı Günlüce köyünde etkili olan yağışa dayanamayan iki katlı taş ve topraktan yapılmış ev çöktü. Evin daha önce boşaltıldığı belirtildi.

YANDAKİ EVDE ÇATLAKLAR OLUŞTU

Yıkılan evin amcasına ait olduğunu belirten Medeni Arslan, “Yıkılan ev amcama aittir. Bu evin yıkılmasından dolayı hemen bitişiğinde bulunan bizim evde de çatlaklıklar oluştu. Yıkılma tehlikesi taşıdığından dolayı eve girmekten korkuyoruz” dedi.