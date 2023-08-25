Bavul Derneği, Almanya'da protesto düzenleyecek: Çalışmalarımız engellenemez

Berlin Bavul Derneği, faaliyetlerinin sürdürmesi için gerekli ruhsatın verilmemesi nedeniyle protestolar düzenleneceğini duyurdu.

BirGÜN BERLİN

Almanya'nın başkenti Berlin'de yoğun sanat, kültür, sosyal ve politik çalışmalarıyla dikkat çeken Bavul Derneği'nin faaliyetlerinin engellenmek istenmesine tepkiler artıyor.

Adını BirGün Gazetesi bünyesinde oluşturulan Bavul kültür ve sanat dergisinden alan dernek, yaptığı açıklamada Gewerberamt adlı Berlin Ticaret Dairesi'nin istenilen tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesine rağmen ruhsat vermek istememesine sert tepki gösterdi.

Bavul'a yönelik engeller nedeniyle 7 Eylül saat 16:00'da "Gewerbeamt Mitte Karl-Marx Allee 31, 10178 Berlin" adresinde bir protesto gösterisi yapılacağı duyuruldu.

Bavul açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"2019 yılında faaliyete geçen ve pandemi koşullarına rağmen Berlin’de sanat, kültür, sosyal ve politik çalışmaların yapıldığı önemli bir merkez haline gelen Bavul’daki çalışmalar engellenmek isteniyor.

Dünyanın dört bir yanından sanatçıların ve sanatseverlerin uğrak noktası haline gelen bu mekan kapatılmaya çalışılıyor. Bavul e.V. für Kunst und Kultur 2021 yılından bu yana kamu yararına dernek statüsü taşımaktadır.

Bavul adını Türkiye’de yayınlanmakta olan BirGün Gazetesi bünyesinde oluşturulan Bavul kültür ve sanat dergisinden almaktadır. BirGün Gazetesi kuruluşundan bu yana yayın faaliyetlerini patronsuz, bağımsız ve kollektif bir anlayışla yürütmektedir. Düzen alternatifi toplumsal mücadelenin basın ve yayın alanında görünen yüzüdür.

Bavul dergi kültür sanat ve edebiyat alanında önemli eserler ortaya çıkarmış çok sayıda sanatkar ve edebiyatçının eserlerini sergiledikleri bir alandır.

Almanya'daki göçmenler olarak “Bavul” kelimesinin bizim için özel bir anlamı var. Hepimiz buraya bir bavulla geldik ve burada bir ülke edindik. Uygulanan kurumsal ve toplumsal ırkçı politikalar bu gerçeği tartışılır hale getirse de bunun mücadelesini sürdüreceğiz.

Diğer yandan Bavul ikinci kuşak göçmenler için de ayrı bir anlam ifade etmekte. Birinci kuşak göçmenler ilk zamanlar çocuklarını zaman zaman Almanya’ya getirmiş yada Türkiye’de bırakmışlar. Bir nevi çocukları yanlarına aldıkları bavul gibi oradan oraya taşınmışlar. Bu nedenle birinci kuşağın çocukları ‘’Koffer Kinder’’ (Bavul Çocuklar) olarak tanımlanmaktadır.

Annenstraße'de bulunan derneğimiz, toplumsal, siyasal kültürel ve sanatsal her alanda ve düzeyde çalışmaların ve tartışmaların gerçekleştiği bir mekan. Göçmenler ve çoğunluk toplumundan bir çok insan için bir yuva özelliği taşıyor.

Yazar ve şairlerle birlikte okuma ve söyleşiler, çeşitli siyasi konularda seminer ve tartışma etkinlikleri, şiir ve müzik dinletileri, müzik atölyeleri, kitap takasları, ödünç kitap, tiyatro ve komedi gösterileri, drag gösterileri, dans gösterileri, çocuklar için kukla, sihirbazlık ve palyaço gösterileri, müzik aleti yapım atölyeleri, gönüllü dil kursları, cocuklarla oyuncak yapım atölyeleri, sanat sergileri... Bavul’da gerçekleşen çalışmalardan bazılarıdır.

Bavul Dünyanın dört bir yanından sanatçıların ve sanatseverlerin uğrak noktası olmasının yanısıra komuşularımız açısında ise ikinci oturma odası olarak adlandırılıyor. Genç yaşlı her kökenden insan sohbet etmeye, evlerinde hazırladıkları pasta ve kekleri diğer insanlarla paylaşıp çay ve kahve eşiliğinde sohbet ediyorlar.

Gewerbeamt tarafından gecici olarak verilen içecek ruhsatının kalıcı olması için istenilen tüm yükümlülükler yerine getirilmiştir. Ancak kurumlar arası yazışmalarda oluşan aksaklık nedeniyle işlemler tamamlanmamıştır. Gewerbeamt tarafından yeniden başvuru yapılması talep edilmiş tüm istenilenler ikinci kez yerine getirilmiş olmasına rağmen gereken ruhsat verilmemektedir.

Sosyal, kültürel ve politik çalışmalarımızın engellenmesine yol açan bu tutuma bir an önce son verilmesi gerekmektedir. Hiç bir kurum ya da kuruluştan yardım almayıp kendi olanaklarıyla ayakta durmaya çalışan Bavul yaşanan gelişmeler nedeniyle ekonomik olarak da oldukça zor duruma düşürülmüştür.

Ne olursa olsun Bavul aktivistleri ve gönüllüleri çalışmalarını sürdürme konusunda kararlıdır.

Vazgeçmeyeceğiz!

7 Eylül saat 16:00'da "Gewerbeamt Mitte Karl-Marx Allee 31, 10178 Berlin" adresinde yapacağımız protesto etkinliğine herkesi bekliyoruz."