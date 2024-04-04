‘Bay sinema’ uğurlanıyor

Kültür Sanat Servisi

“Bay sinema” lakaplı yönetmen, senarist ve yapımcı Türker İnanoğlu 88 yaşında hayata gözlerini yumdu. İnanoğlu, bugün Tim Show Center’da yapılacak cenaze töreninin ardından Kanlıca Aile Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacak. Türker İnanoğlu’nun 50 yıllık hayat arkadaşı Gülşen Bubikoğlu, üzüntüsünü “Çok kıymetli eşim Türker İnanoğlu’nu kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Ailemizin, tüm sevenlerinin, hepimizin başı sağ olsun” sözleriyle dile getirdi.

Türkan Şoray ise, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Yokluğunu şimdiden hissetmeye başladım. Sinema kariyerimi başlatan, hayatımda özel bir yeri olan, değerli meslektaşımın kaybından dolayı çok ama çok üzgünüm. Türk Sineması’na kendini adamış, yaptığı katkılarla, verdiği emeklerle yapıtlarıyla ve filmleriyle sonsuza kadar yaşayacak, unutulmayacak.”

İnanoğlu geçtiğimiz yıllarda solunum rahatsızlığı nedeniyle birkaç kez hastaneyle kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. 1960 yılında yaptığı Köyde Bir Kız Sevdim filmiyle yönetmenliğe başlayan İnanoğlu, aynı yıl Erler Film’i kurdu. Beyoğlu’nda Atlas Sineması, Şişli’de Kent Sineması, Kavacık’ta Boğaziçi Sinemaları’nın da sahibiydi. 2005 yılında İstanbul Maslak’ta, TİM (Türker İnanoğlu Maslak) Show Center’ı açtı. İnanoğlu, kariyeri boyunca 84 film ve dizinin yapımcılığını üstlenirken bu yapımların 71’inde yönetmenlik yaptı.