Bayburt'ta hamile ve engelli kamu çalışanlarına kar izni

Bayburt'ta kar nedeniyle hamile ve engelli kamu çalışanlarına 1 gün izin verildi.

Bayburt Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle kamuda çalışan hamile ve engellilerin bugün izinli olduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte yoğun kar yağışı ve buzlanma devam ediyor.

Açıklamada, meydana gelecek olumsuzlukları önlemek amacıyla kent genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personelin 23 Ocak Salı günü idari izinli sayılmasının kararlaştırıldığı ifade edildi.