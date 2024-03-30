Bayburt'ta kaybolan 3 yaşındaki çocuğun cansız bedeni derede bulundu

Bayburt'ta merkeze bağlı Aksaçlı köyünde kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Yusuf Efe Kekeç isimli çocuğun cansız bedeni evinin 800 metre yakınında bulunan derede bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bayburt’un Aksaçlı köyünde 3 yaşındaki çocuğun cansuz bedeni derede bulundu.

Evinin yakınında oyun oynayan Yusuf Efe Kekeç’i bulamayan ailesi, aramaya başladı.

Yusuf Efe’nin izine rastlayamayan aile, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Aramaların sonucunda Yusuf Efe Kekeç’in cansız bedeni evlerine 800 metre uzaklıktaki derede bulundu.

Yusuf Efe Kekeç’in cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Bayburt Devlet Hastanesine götürüldü, olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.