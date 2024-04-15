Bayer Leverkusen'den tarihi şampiyonluk

Xabi Alonso'nun çalıştırdığı Bayer Leverkusen, Bundesliga tarihinde ilk kez şampiyon oldu. Namağlup şekilde şampiyonluğunu ilan eden ve Bayern Münih'in dominasyonunu bitiren Leverkusen, tarihi bir başarıya imza attı.

Bundesliga'da şampiyon Bayer Leverkusen oldu. Dün kendi sahasında Werder Bremen'i 5-0 mağlup eden Leverkusen, tarihinde ilk kez Almanya Ligi şampiyonu oldu. Xabi Alonso'nun öğrencileri, üst üste 11 kez şampiyon olan Bayern Münih'in dominasyonunu bitirirken namağlup şekilde şampiyonluğunu ilan ederek tarihe geçti.

Şampiyonluğun ardından saha içini dolduran Leverkusenli taraftarların görüntüleri, sosyal medyada en çok paylaşılan görüntüler arasına girdi.

29 maç sonunda 25 galibiyet ve 4 beraberlikle 79 puan toplayan Leverkusen, son 5 haftaya Bayern Münih'in 16 puan önünde girdi. Leverkusen, ligde oynadığı maçlarda 74 gol atarken kalesinde 19 gol gördü.

Dün oynanan maçta hat-trick yapan ve dünya devlerini peşine takan Leverkusen'in genç yıldızı Florian Wirtz, 29 maçta 11 gol 10 asist kaydetti.

Frimpong 8 gol 7 asist, Grimaldo 9 gol 12 asist, Boniface ise 11 gol 8 asist buldu.

Böylece uzun süre sonra Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi de garantileyen Leverkusen, turnuvaya 1. torbadan dahil olacak.

Öte yandan Leverkusen, bütün kulvarlardaki yenilmezlik serisini 43 maça çıkarak Juventus'un rekoruna ortak oldu. Leverkusen bir maç daha kaybetmezse Avrupa'da en uzun süren yenilmezlik serisinin sahibi olacak.