Bayern Münih Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Şampiyonlar Ligi A Grubu maçlarında Galatasaray Bayern Münih ile karşı karşıya gelerek kozlarını paylaşıyor. Birçok sporsever müsabakanın hangi kanalda, saat kaçta oynanacağını merak ediyor. Peki Galatasaray Bayern Münih maçı hangi kanalda, saat kaçta oynanacak, ne zaman?

Şampiyonlar Ligi A Grubu maçlarında rakibi ile oynadığı ilk maçı 3-1 kaybeden temsilcimiz bu kez Allianz Arena'da Galatasaray ile Bayern Münih maçında karşı karşıya geliyor. Maç pek çok sporsever için ilgiyle bekleniyor. Galatasaray Bayern Münih maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? Tüm detaylar haberimizde...

Bayern Münih Galatasaray maçı hangi kanalda?

Bayern Münih Galatasaray Şampiyonlar Ligi A Grubu maçı Exxen platformundan ekranlarından naklen yayınlanacak. Bundan önceki Manchester United, ve Bayern Münih maçları TV8,5 ekranından şifresiz yayınlanmıştı. Bu maçın da şifresiz olarak yayınlanabileceği düşünülüyor.

Galatasaray Bayern Münih maçı ne zaman?

Galatasaray Bayern Münih Şampiyonlar Ligi A Grubu maçlarında ilan edilen fikstür tarihi 8 Kasım Çarşamba saat 23:00 şeklinde.

Galatasaray Bayern Münih canlı izle

Galatasaray Bayern Münih maçını Exxen.com adresi üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Galatasaray Bayern Münih maçını yönetecek hakemler, maç günü beklenen hava durumu ve takımların hangi ilk on birler ile sahaya çıkacaklarını günün ilerleyen saatlerinde ilan edildikçe gazetemizin internet sayfasında yer alacaktır.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi Grup maçları fikstürü