Bayern Münih maçının kahramanı Joselu, 12 sene önce Real Madrid maçı için link istemiş

Bayern Münih'e son dakikalarda attığı iki golle takımını Şampiyonlar Ligi finaline taşıyan Joselu'nun, 12 sene önce Twitter'da Real Madrid maçı izlemek için link istediği paylaşım gündem oldu.

Real Madrid, son 3 dakikasına 1-0 geride girdiği maçta Bayern Münih'i 88 ve 90+1. dakikalarda Joselu'nun attığı gollerle 2-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi.

Maçın kahramanı Joselu'nun 12 sene önce Twitter'da Real Madrid maçı izlemek için link istediği paylaşım gündem oldu.

O sezon Real Madrid'in genç takımı olan Castilla'dan ayrılarak Hoffenheim'e transfer olan İspanyol forvet, 22 yaşında attığı tweet'te "Birisi bana Real Madrid maçı için bir link verebilir mi?" demişti.

Joselu'nun 2022'de Real Madrid ile Liverpool arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finalini izlemek için gittiği Paris'te üzerinde Madrid formasıyla çektiği selfie de sosyal medyada sıkça paylaşıldı. O finali 1-0 kazanan Real Madrid şampiyon olmuştu. Joselu o yaz Alaves'ten Espanyol'a transfer olmuştu.

12 yılda 8 kulüpte forma giyen 34 yaşındaki santrfor, geçen sezon başında Real Madrid'e dönmüştü.

Bu sezon genellikle oyuna sonradan giren Joselu, hayatının en özel maçını ise dün gece oynadı.

Joselu, 88 ve 90+1. dakikalarda kaydettiği gollerle takımının son 11 yılda 6. kez Şampiyonlar Ligi finaline yükselmesini sağladı.

Joselu bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 10 maçta 5 gol, ligde ise 31 maçta 9 gol 2 asist kaydetti.