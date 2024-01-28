Bayern Münih Sacha Boey transferini açıkladı: İşte bonservis bedeli

Bayern Münih, Galatasaray'ın sağ beki Sacha Boey ile anlaştığını resmi olarak duyurdu. Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada Fransız oyuncunun bonservis bedelinin 30 milyon euroya ek olarak 5 milyon euroluk şarta bağlı bonuslardan oluştuğunu duyurdu.

Almanya temsilcisi Bayern Münih, Galatasaray'ın sağ bek oyuncusu Sacha Boey transferini açıkladı.

Galatasaray, kulübünden yapılan açıklamada oyuncunun bonservis bedeli 30 miyon euro + 5 milyon euro olarak açıklandı.

Transfere ilişkin Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Sacha Boey’nin kesin transferi konusunda FC Bayern München AG ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre transfer gelirimiz net 30.000.000 euro olup FC Bayern München AG, şirketimize net 5.000.000 euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecektir. Ayrıca futbolcunun başka bir kulübe transfer olması durumunda FC Bayern München AG gerçekleşmeyen şarta bağlı bonusların tamamını şirketimize ödeyecektir. Buna ek olarak iki tane hazırlık müsabakası düzenlenmesi konusunda anlaşılmış olup FC Bayern München AG, müsabakalar kapsamında gerçekleşecek kârın %50’sini şirketimize ödeyecektir."

Profesyonel futbolcumuz Sacha Boey’nin kesin transferi konusunda FC Bayern München AG ile anlaşmaya varılmıştır.



Yapılan anlaşmaya göre transfer gelirimiz net 30.000.000 euro olup FC Bayern München AG, şirketimize net 5.000.000 euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecektir.… pic.twitter.com/lop7WPIWps — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 28, 2024

Bayern Münih Kulübü de sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşım ile yeni transferini duyurdu.

Paylaşımda Bayern'e hoş geldin, Sacha!" denildi.