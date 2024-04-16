Baykar'ın devlet desteği almadığı iddia edilmişti: Resmi Gazete yalan mı söylüyor?

Erdoğan’ın damadının başında olduğu Baykar’ın devletten hiçbir destek almadığı iddiası bu kez Savunma Sanayi Başkanlığı’ndan geldi. Fakat şirkete verilen teşvikler Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.

Haber Merkezi

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar’ın Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Baykar’a ilişkin Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı’na bağlı olan SSB’nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Baykar, herhangi bir teşvik, hibe ve destek unsurundan da faydalanmamıştır. Her gün yeni ihracat rekorları kıran, ülkemiz ekonomisine önemli katkılar sağlayan, sektörümüzün önemli kuruluşlarından Baykar'a yönelik yürütülen art niyeti görmekteyiz.”

Şirketin yöneticileri Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar da daha önce yaptıkları açıklamalarda devletten hiçbir teşvik almadıklarını iddia etti. Ancak doğrudan Cumhurbaşkanı kararıyla geçmiş yıllarda şirkete teşvik verilmişti. Baykar’ın insansız hava araçları ve akıllı sistemler üretim tesisi yatırımına proje bazlı devlet yardımı verilmesine ilişkin karar, 5 Eylül 2019’da Resmi Gazete’de yayınlanmıştı. 600 milyon liralık yatırım tutarı olan proje için şu teşvikler öngörülmüştü:

• Gümrük vergisi muafiyeti

• KDV istisnası

• KDV iadesi

• %100 vergi indirimi

• % 120 yatırıma katkı oranı

• 10 yıl sigorta primi işveren hissesi desteği

• 10 yıl gelir vergisi stopajı desteği

• Yatırım yeri tahsisi

Bu karardan yaklaşık bir ay sonra ise Resmi Gazete’de yine Erdoğan’ın imzasıyla İstanbul'un Esenyurt ve Arnavutköy ilçelerinde bulunan yaklaşık 18,2 hektarlık alan Baykar Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İstanbul Özel Endüstri Bölgesi ilan edilmişti. Bu alana Mart 2023’te Çorlu Havaalanı'nın bitişiğinde bulunan yaklaşık 71 futbol sahası büyüklüğünde 49,7 hektarlık arazi eklenmişti.

Son olarak Aralık 2023’te ise 600 milyon lira sabit yatırım taahhüdüyle proje bazlı teşvik belgesine bağlanan yatırımın İstanbul Esenyurt ilçesi olan yerine eklemeler yapıldı. Buna göre yatırım yeri; İstanbul, Edirne, Tekirdağ illeri ile Baykar Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş İstanbul Özel Endüstri bölgesi oldu.