Bayraklı'da AKP'liler, CHP'li adayın afişlerini topladı

Yerel seçim çalışmalarında AKP logolu aracın, İzmir'de CHP'nin Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal'ın afişlerini topladığı ortaya çıktı.

BirGün EGE

Yerel seçim çalışmalarında AKP logolu aracın, İzmir'de CHP'nin Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal'ın afişlerini topladığı ortaya çıktı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşanan olayda, CHP Bayraklı Belediye Başkan Adayı İrfan Önal'a ait seçim afişleri bir anda ortadan kayboldu.

CHP Bayraklı Gençlik Kolları Başkanı Ulaş Taşlıçay'ın aktardığı bilgilere göre Önal'a ait seçim afişlerini AKP seçim araçlarının içine doldurduğu görüldüğünü belirtti.

Aracın bagajına doldurulan İrfan Önal'a ait afişlerin yakalanmasının ardından aracın ön plakasının da yerinde olmadığı ve ön camın arkasına konulduğu ifade edildi.