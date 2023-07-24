Bayraklı olası afetlere karşı önlemini alıyor

Olası afetlere karşı sürdürülen hazırlıklar kapsamında Bayraklı Belediyesinde kurulan 27 kişilik Arama Kurtarma Ekibi’nin eğitimleri sürüyor. Bayraklı Belediyesi Başkanı Serdar Sandal “Ekibimiz olası afetlere karşı eğitimlerini sürdürüyor. Dileriz hiçbir zaman ihtiyacımız olmaz ama her zaman tedbirli ve hazır olmak zorundayız” dedi.

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İzmir Bayraklı’da doğal afetlere karşı alınması gereken tedbirler ve yapılması gerekenlerle ilgili çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda 27 kişilik arama kurtarma ekibi kuran Bayraklı Belediyesi’nde çalışanlardan oluşan tim, eğitimlerine devam ediyor.

AFAD akreditasyonuna dahil olan ekip, son olarak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü bünyesinde hafif seviye arama kurtarma, harita, pusula, ilk yardım ve ikinci seviye kentsel arama-kurtarma eğitimlerini tamamladı. Hazırlanan programda acil durumlarda harita okuma ve yön bulmanın önemi anlatıldı. Uygulamalı olarak ilk yardım ve kentsel arama kurtarma eğitimlerini tamamlayan ekip, program sonrasında sertifikalarını aldı.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal “Son yıllarda ülke olarak afetlerle sarsıldık ve can kayıplarımız hepimizi derinden üzdü. Bayraklı Belediyesi olarak yaralarımızın sarılmasına biz de gece gündüz katkı koymaya çalıştık. Olası afetlere karşı hazırlıklı olmak için de arama kurtarma ekibimizi kurduk. 27 personelimiz, AFAD iş birliği ile arama kurtarma eğitimleri alıyor. Umarız bir daha hiç afet yaşamayız ve onlara da hiç ihtiyaç duymayız ama olası zorluklara karşı da artık Bayraklı’da ekibimiz göreve hazır” dedi.