Bayraklı’da kemer sıkma politikası

Yerel seçimler sonrası birçok belediyede kemer sıkma tedbirleri alınırken, Bayraklı’da da göreve yeni gelen Belediye Başkanı İrfan Önal mali disiplin sağlanana kadar maaş almama kararı aldı. Önal ayrıca mesaileri de kaldırırken, bürokratların araç kullanımına da sınırlama getirdiği öğrenildi.

BİRGÜN EGE

Yerel seçimler sonrasında göreve yeni seçilen belediye başkanları bir yandan kadrolarını oluşturmaya başlarken, bir yandan da belediyedeki mali yapı analizlerini de hızlandırmış durumda.

Ekonomik olarak birçok belediye başkanı zor zamanlar yaşadıklarını kamuoyu ile paylaşırken, Bayraklı’da da göreve yeni seçilen İrfan Önal, yeni bir uygulama başlattı.

Belediyede mali yapının sorunlu olduğunu belirten ve bu kapsamda işçi çıkarma kararı alması sendika yönetimi tarafından tepki ile karşılanırken kemer sıkma kararı alan Önal, belediyedeki mali durum düzelene kadar maaş almama kararı aldı.

Maaşından feragat etme kararı alan Önal’ın ayrıca belediyede mecburi hizmetler hariç mesai kalımlarını kaldırma kararı aldı.

Önal ayrıca bürokratların iş toplantıları hariç belediye aracını kullanmasını da yasakladığı öğrenildi.