Bayraklı’nın 5’inci anaokulu için temel atıldı

Bayraklı Belediyesi, 5’inci anaokulunun temelini Onur Mahallesi’nde attı. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Bayraklımızın her mahallesine eşit hizmet götürüyoruz. Anaokullarımıza bir yenisini daha ekledik. Gelir düzeyine göre fiyatlandırma politikamızla, sınavla belirlediğimiz öğretmenlerimizin katkılarıyla Atatürkçü, cumhuriyete bağlı, aydınlık nesiller yetiştirmeyi sürdüreceğiz” dedi.

Bu bir ilandır

Bayraklı Belediyesi, 5’inci anaokulunun temelini attı. Onur Mahallesi’nde, 400 metrekare alan üzerine tasarlanan proje hem mahalle sakinlerinde hem de çocuklarda heyecan yarattı. Temel atma törenine Başkan Serdar Sandal’ın yanı sıra, CHP İlçe Başkanı Didem Gültekin, meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Sandal, temel atma butonlarına çocuklarla beraber bastı. Anaokulunun önümüzdeki eğitim öğretim döneminde hizmete gireceği belirtildi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal “Pandemi, deprem ve sele rağmen, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik zorluklara rağmen yatırımlarımıza hiç ara vermemenin ve verdiğimiz sözleri bir bir tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Pandemide çalmadık kapı, girmedik hane bırakmadık. Depremde kaderimize terk edilmemize rağmen büyük bir enkazın altından el birliğiyle, dayanışma gücümüzle kalktık. Tüm zorluklara rağmen hiç kimse önünde eğilmeden, bükülmeden gerekeni yaptık. Çünkü bizim derdimiz vatandaşımıza hizmet! Onur Mahallesi’nde oturan her yurttaşımız çocuklarını özel kreşlere gönderir gibi bu kreşimize gönderecek. Daha kaliteli hizmeti, bizim eğitim yuvalarımızdan alacak. Çünkü biz öğretmenlerimizi Türkiye’de örnek olarak gösterilen bir sınav sistemi ile seçiyoruz. Bayraklı eğitim modeli sayesinde demokratik, katılımcı ve adil bir eğitim sistemi ile çocuklarımızı yarınlara hazırlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“KENTSEL DÖNÜŞÜMDE KAZMAYI VURACAĞIZ”

Onur Mahallesi’ni kapsayan kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında da bilgiler veren Başkan Sandal “Size söz vermiştim kentsel dönüşümle ilgili. Kentsel dönüşüm konusunda Onur Mahallesi’nin, Nafiz Gürman’ın, Yamanlar’ın, Postacıların büyük bir kısmını kapsayan 600 hektarlık alanı bitirdik. Şu an sadece komisyonlarımızda bunun ayrıntıları tartışılıyor. 60 hektarlık alanda da bu yıl içerisinde kazmayı vuracağız. Derdimiz şu: Bu mahallede yaşayan dezavantajlı vatandaşlarımız da herkes gibi sokaklarında, parklarında, sosyal donatı alanlarında zaman geçirecek ve her şeyin en iyisi buradaki yurttaşlarımızın da hakkı. Ben Bayraklı Belediye Başkanı olarak üzerime ne düşüyorsa bunun arkasında duruyorum. Hepinize söz veriyorum” diye konuştu.

MUHTARDAN SANDAL’A TEŞEKKÜR

Onur Mahalle Muhtarı Hasan Aydemir, “Ülkenin içinde olduğu bunca olumsuzluğa rağmen verdiği sözleri tutan Başkanımız Serdar Sandal’a teşekkür ediyoruz. Anne babaların ve çocuklarımızın hizmetine sunulacak bu anaokulu mahallemiz için son derece değerli” dedi.