Bayraktar’a ‘yürü ya kulum’ denmiş

17-25 Aralık’ın simge ismi olan eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar “işlerini” büyüttü. Bakanlıktan teşvik alan Bayraktar, hayvancılıktan inşaata, eğitimden enerjiye kadar birçok “dalda” servetine servet katıyor.

İsmail ARI

Bir döneme damgasını vuran, 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasına adı karıştıktan sonra istifa eden AKP’li eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın “işlerini” büyüttüğü ortaya çıktı.

Bayraktar, inşattan tarıma, enerjiden eğitime kadar birçok alanda ticari faaliyet yürütüyor, servetine servet katıyor.

SERVETİNE SERVET KATTI

Bayraktar İnşaat ve Taahhüt Anonim Şirketi, Erdoğan Bayraktar ve ailesine ait. Bayraktar ailesi bu şirket ile peş peşe devasa konut projeleri yapıyor. Ankara Yenimahalle’de “Adres Ankara Evleri” adı altındaki konut projesinin yapımı sürüyor. Yaklaşık 3 bin daire ile 80 dükkân yer alıyor. Ayrıca Silivri’de de “denize sıfır” olarak inşa edilen 16 lüks villanın da satışının sürdüğü açıklandı.

Çok sayıda konut projesi bulunan Bayraktar’ın hayvanlık ve tarım alanına da özel bir ilgisi var. Bayraktar’ın “Alemdar Tarım ve Hayvancılık” adı altında da bir çiftliği var. 850 dönüm arazisi olan Kırklareli’deki çiftlikte 634 büyükbaş ve 550 kümes hayvanı yer alıyor. Toplam alanı 1 milyon metrekare olan çiftlikte “organik seracılıkta” yapılıyor. Şirketin internet sitesinde, “Jersey ırkı ineklerden elde edilen yüksek kalite ve içerikte süt üretildiği” belirtiliyor.

ÖZEL OKULU DA VAR

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2023’ün Mayıs ayına dair teşvik listesinde de Bayraktar’ın Alemdar Tarım Şirketi yer alıyor. Bayraktar’ın “Enerji-elektrik üretimi, iletimi ve dağıtımı” alanın bir yeni yatırım yapacağı ve bu kapsamda da “KDV istisnası, 6 yıl boyunca sigorta primi işveren hissesi” desteği verilip vergi indirimi sağlanacağı belirtildi.

Ayrıca Bayraktar’ın bir de 2007 yılında kurduğu 2015 yılındaki Bakanlar Kurulu kararı ile vergiden muaf tutulan Vatan Vakfı isimli bir vakfı var. Bu vakıfla ile de “Okullar, kurslar, yurtlar ve camiler” inşa ediliyor. Bu vakfa bağlı olarak İstanbul Halkalı’da açılan VTK Volt Teknoloji Kolejleri isimli bir özel okul da var.

17-25 Aralık rüşvet operasyonuna adı karışan Bayraktar, o dönem istifasını duyurduğu NTV haber kanalına yaptığı canlı bağlantıda esas istifa etmesi gereken kişinin dönemin Başbakanı olan Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söylemiş ve şu ifadeleri kullanmıştı: "Tarafıma baskı yapılmasını kabul etmiyorum. Etmiyorum çünkü soruşturma dosyasında var olan ve onaylanan imar planlarının büyük bir bölümü sayın başbakanın onayıyla yapıldı. Bu milleti ve vatanı rahatlatmak için sayın başbakanın istifa etmesi gerektiğine inandığımı ifade ediyorum.”

CEBİNE PARA KOYMUŞTU

Trakya Üniversitesi öğrencisi Dilek Özçelik, 2013 yılında Edirne’de karşılaştığı dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’dan kanser ilaçlarının temini için yardım istemişti. Dilek Özçelik, Bakan Bayraktar’ın cebine koyduğu parayı "ben dilenci değilim. İnsanlık konusunda bir kez daha hayal kırıklığına uğradım. Görüyorum ki çaresizliği hiç tatmamışsınız hayatınızda" diyerek iade etmiş, ağlayarak uzaklaşmıştı.

Trakya Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Dilek Özçelik’in 22 yaşındayken Bakan Erdoğan’a söylediği bu sözler uzun süre gündemde kalmıştı. Ancak lenf kanseri hızla ilerleyen Dilek Özçelik, 2018’de Tekirdağ’da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.