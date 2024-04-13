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Bayram dönüşünde araç kuyruğu 70 kilometreye ulaştı

İstanbul’u Karadeniz’e bağlayan ve 21 ilin geçiş noktası olan Karabük’ün Kemikli Rampaları’nda tek yönlü olarak bayram yoğunluğu yaşanıyor. Çerkeş’ten Gerede gişelerine kadar yaklaşık 70 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Güncel
  • 13.04.2024 19:18
  • Giriş: 13.04.2024 19:18
  • Güncelleme: 13.04.2024 19:21
Kaynak: İHA
Bayram dönüşünde araç kuyruğu 70 kilometreye ulaştı
AA

Ramazan Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte tatilciler, evlerine dönmeye başladı.

İstanbul’un Karadeniz’e bağlantısının sağlandığı Karabük’ün Eskipazar ilçesinde yer alan Kemikli Rampaları’nda trafik durma noktasına geldi. Dönüş yoluna çıkan tatilciler nedeniyle Çerkeş’ten Gerede gişelerine kadar yaklaşık 70 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Uzun araç trafiği ise dron ile havadan görüntülendi. Yoğunluğun yarın akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenirken, trafik ekipleri yol güzergahında denetimlerini sürdürüyor. 

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