Bayram dönüşünde araç kuyruğu 70 kilometreye ulaştı

İstanbul’u Karadeniz’e bağlayan ve 21 ilin geçiş noktası olan Karabük’ün Kemikli Rampaları’nda tek yönlü olarak bayram yoğunluğu yaşanıyor. Çerkeş’ten Gerede gişelerine kadar yaklaşık 70 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Güncel 13.04.2024 19:18 Giriş: 13.04.2024 19:18

Güncelleme: 13.04.2024 19:21 Kaynak: İHA

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AA