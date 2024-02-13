Bayram ikramiyesinde artış bekleniyor: Yeni emekliler ve EYT'liler yararlanacak mı?

Emeklinin 2024 zammının belli olmasının ardından gözler bayram ikramiyesine çevrildi. Emeklilerin yılda iki kez aldığı ikramiyelerin artırılması gündemde. Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, zamlı ikramiye tutarı belli oldu mu? Hem ikramiye hem de refah payı artışları yeni emekli ve EYT'lilere nasıl yansıyacak? Detaylar haberde...

Emeklilerin 2024’te alacağı zamlar belli oldu. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi ocak ayında yüzde 49,25 oranında zam aldı. En düşük emekli maaşı 10 bin lira olarak uygulanırken, 6-7 Şubat’ta zam farkının hesaplara geçmesiyle emekliler yüzde 49,25 oranındaki zamlı maaşlarını almış oldu. Bundan sonra da temmuz ayına kadar bu aylıklar ödenecek ve temmuz ayında yeni oranlar belli olacak.

Zamların belli olmasının ardından gözler, emeklilerin bayram ikramiyesine çevrildi. Yılda iki kere verilen bayram ikramiyelerinde bu sene artış bekleniyor. Henüz emeklilik işlemleri tamamlanmamış ya da emeklilik için başvuru tarihi daha gelmemiş sigortalılar ve EYT'lilerin değişikliklerden nasıl yararlanacağı merak ediliyor.

EYT'LİLER ZAMLI BAYRAM İKRAMİYESİNDEN YARARLANACAK MI?

Sabah'ın haberine göre, bu yıl için ilk ikramiye Ramazan Bayramı öncesi 1-9 Nisan tarihlerinde ödenecek. Yani 1 Nisan itibariyle maaş almaya hak kazanmış ya da kazanacak tüm emekliler bu ikramiyeyi alacak. Eğer EYT'liler ya da diğer sigortalılar 31 Mart gününe kadar emeklilik için başvurmuşlarsa, işlemleri bitmese de Ramazan Bayramı ikramiyesini almaya hak kazanacak.

Örneğin Şubat ayında başvuran bir EYT'li sigortalı için ilk aylık tarihi 1 Mart olacak ve bu tarihten itibaren aylığı hesaplanacak. Mart ayında başvuran birisi için ise emekli aylığı 1 Nisan'dan itibaren geçerli olacak ve hesaplanacak. Böylece her iki emekli de işlemleri bitsin ya da bitmesin toplu para alacağı zaman ikramiye de içinde olacak.

Yılın ikinci ikramiyesi ise Kurban Bayramı öncesinde yani 10-15 Haziran haftasında ödenecek. Bu durumda 31 Mart'a kadar emeklilik için başvurmuş EYT'liler ve sigortalılar işlemleri bitmemiş olsa bile hem Ramazan bayramı hem de Kurban Bayramı ikramiyelerini alacaklar. Nisan ve mayıs aylarının sonuna kadar başvuran EYT'liler ve sigortalılar ise sadece Kurban Bayramı ikramiyesini alabilecekler.

OCAK VE TEMMUZ ARTIŞLARI NASIL YANSIYACAK?

Öncelikle emeklilik için başvurduğunuz tarih hem aylık alma ve hesaplama günü açısından hem de zamların ve refah paylarının uygulanması açısından önem kazanıyor.

Örneğin Eylül, Ekim 2023 tarihlerinde başvuran bir EYT'linin aylıklarına yapılacak artışlarda 2023 yılında yapılan tüm zamlar dahil ediliyor. Bu emeklinin aylığı örneğin eylülde başvurduğu için ekim ayının 1'inden itibaren hesaplandığından Ocak 2024 tarihindeki artışlardan da yararlanıyor.

2024 yılında başvuran tüm EYT'liler ve diğer emekli olacak sigortalılar da bu yıl yapılacak tüm enflasyon artışlarından ve refah paylarından faydalanacak. Örneğin ocak ayında başvuran bir sigortalının emekli maaşı 1 Şubat'tan itibaren hesaplanacak.

Bu hesaplama sırasında emekliye hem yüzde 37,57 oranındaki enflasyon artışı hem de 11,68 puanlık refah payı eklenecek. Bu emekli temmuz ayında da yeni yapılacak artışı aylığında görecek.

EYT'li sigortalı eğer başvuruyu temmuz artışından sonra yaparsa örneğin ağustos ayında yaparsa bu kez aylmığı 1 Eylül'den itibaren hesaplanacak ve 2024 yılı içinde yapılan tüm artışlar hesaba katılacak. Bu emekli aylığına ayrıca Ocak 2025 zammını da ekleyecek.

Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Zam tutarı yüzde 20 olursa, mevcut ücret iki bayramda toplamda 4 bin 800 lira olacak.

Zam tutarı yüzde 25 olursa, mevcut ücret iki bayramda toplamda 5 bin lira olacak.

Zam tutarı yüzde 30 olursa, mevcut ücret iki bayramda toplamda 5 bin 200 lira olacak.

Zam tutarı yüzde 40 olursa, mevcut ücret iki bayramda toplamda 5 bin 600 lira olacak.

Zam tutarı yüzde 50 olursa, mevcut ücret iki bayramda toplamda 6 bin lira olacak.

Zam tutarı yüzde 100 olursa, mevcut ücret iki bayramda toplamda 8 bin lira olacak.