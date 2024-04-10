Bayram öncesi fiyatlar el yaktı

Haber Merkezi

Bugün Şeker Bayramı’nın ilk günü ancak yurttaşlar bayram öncesi birçok ürüne elini dahi uzatamadı. Yüksek fiyatlar nedeniyle şeker fiyatları dahi cep yakıyor. Geçen sene 50 TL civarı olan bayram şekerinin kilosu bu yıl 100 ile 200 TL arasında değişiyor. Dikkat çeken diğer nokta ise kırmızı et fiyatları oldu. Kilosu 500 TL olan ete yaklaşılmıyor. Diyarbakır’da Mezopotamya Ajansı’na konuşan yurttaşlar, ekonomik krizden dert yandı.

Aldığı 2 bin 800 TL engelli maaşı ile ayakta kalmaya çalıştığını dile getiren Hasan Sabuhtekin, “Geçtiğimiz bayramda şeker 50 TL iken şuan 150 TL olmuş. Her şey 2-3 kat artmış. Şeker o kadar pahalı olmuş ki almakta zorlandığımız için misafirlere kaliteli olandan alıyoruz, aileye ise ucuz kalitesiz olanından alıyoruz Çocuk kıyafetleri de aynı şekilde. Çocuğumuza bayramda elbise alalım diyoruz, alamıyoruz. Geçen sene çocuklara aldığımız bir parça 20 TL iken, şuan 60 TL’den aşağı değil” sözleriyle şikâyet etti.

‘HER ŞEY İKİ KAT ARTMIŞ’

Eşiyle birlikte toplamda aldıkları 7 bin TL yaşlılık maaşı ile geçinmeye çalıştıklarını anlatan Benduh Tülay da “Nasıl geçim sağlayalım? Yani anlayacağınız bu sene her şey berbat. Geçen sene 50 TL’ye aldığımız bir parça, bugün 200 TL’den aşağı değil. Erdoğan ekonomiyi berbat etti. Hakkımızda hayırlısı neyse o olsun” diye dert yandı.

Yurttaşlar bir şey satın alamamaktan yakınırken, esnaflar da satış yapamamaktan dertli. Esnaf Ali Haydar Çavlı “Ticaret yapıyorum, fiyatlar günden güne artıyor. Yurttaşlar kazançtan geri kalmış durumda. Senedi var, çeki var, esnaf satış yapamıyor. Bayram geldi ama çocuklara elbise alınmıyor. Etiket kalkmış, serbest ekonomi pazarına dönmüş. Emekliler de az maaş aldığı için evine ekmek götüremiyor” dedi.