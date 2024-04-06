Bayram tatili için sürücüler yola çıktı: Otoyolda akıcı yoğunluk

Ramazan tatili nedeniyle yola çıkan sürücüler, ulaşımda akıcı yoğunluk yaşanmasına neden oluyor. İstanbul Havalimanı ve Esenler'deki otogara da yansıdı. Bolu Dağı güzergahında görev yapan trafik, jandarma ve Karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yürütüyor.

Ramazan tatili dolayısıyla yola çıkan sürücüler, otoyol ve kara yollarında yoğunluk oluşturuyor.

9 günlük bayram tatilini memleketleri geçirmek isteyen sürücüler, yola çıkmaya başladı. Sürücülerin gidecekleri yerlere hareketiyle özellikle otoyolun Ankara yönünde Bolu Dağı Tüneli, Abant Kavşağı ve Köroğlu park alanı kesiminde akıcı yoğunluk yaşanıyor.

Güzergahta görev yapan trafik, jandarma ve Karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yürütüyor.

Düzce Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Cemalettin Saraç, hafta sonunda bekledikleri yoğunluğun bu saat itibarıyla oluşmaya başladığını aktararak "Akşam saatlerinde bölgede trafik yoğunlaşmaya başladı. Bölge trafik ekipleri olarak 12 ekiple güzergahta görünür şekilde görev aldık. İnşallah kazasız belasız bir bayram tatili olur" diye konuştu.

Alınan tedbirlerle olumsuzluk yaşanamadığını belirten Saraç, "Yolda ağır da olsa akış devam etmektedir. Ufak çaplı hasarlı kazalar oluyor. Buna bağlı trafik yavaşlıyor. Biz de bunların müdahalesini yapıyoruz. Bölgede 55 kilometrelik otoyolda 48 kilometrelik D-100 geçişinde 12 ekip olarak görevimizi sürdürüyoruz " ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 78'E YÜKSELDİ

İstanbul'dan yola çıkan vatandaşları, otoyollara, havalimanlarına ve otogarlara akın ettirdi. İBB Trafik verilerine göre kent içinde trafik yoğunluğu akşam saatlerinde yüzde 78'e ulaştı.

Bayram trafiği akşam saatlerinde yollarda yoğunluk artmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik yoğunluğu haritasına göre, akşam saatlerinde yoğunluk yüzde 78 civarında. Arıza nedeniyle yol kenarlarına çekilen araçların da etkisiyle Mahmutbey kavşağı ve köprü girişlerinde yoğunluk arttı.

HAVALİMANI VE OTOGARDA BAYRAM YOĞUNLUĞU

Bayram hareketliliği İstanbul Havalimanı ve Esenler'deki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda da yansıdı. Otogar çıkışında trafik denetimleri yapılırken, İstanbul Valisi Davut Gül de bir süre çalışmaları, denetimleri yerinde inceledi.