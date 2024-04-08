Bayram tatilinin 2 günlük kaza bilançosu: 12 can kaybı, 1966 yaralı

Bayram tatilinin ilk 2 günündeki trafik kazalarında 12 kişi öldü, 1966 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim" uyarısında bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin ilk 2 günündeki trafik kazalarında 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 1966 kişinin yaralandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin denetimlerini sürdürdüğünü belirtti.

TATİLİN İKİNCİ GÜNÜNDE 572 TRAFİK KAZASI

Yerlikaya, bayram tatilinin 2'inci günü olan dün 572 trafik kazasının meydana geldiğini, 408 bin 796 aracın denetlendiğini, 19 bin 488 araca hız ve radar, 33 bin 145 araca ise diğer işlemlerin yapıldığını aktardı.

Yerlikaya, bayram tatilinin ilk 2 günündeki trafik kazalarında 12 yurttaşın hayatını kaybettiğini, 1966 kişinin de yaralandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. Yolculuklar, sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen aklımızdan çıkartmayalım, hayatla yarışılmaz."