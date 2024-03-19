Bayram tatilinin kaç gün olacağı netleşti

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kamu çalışanlarımızın 10 Nisan'da başlayacak Ramazan Bayramı öncesindeki 1,5 günlük idari izinli sayılacakları kararımızı kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum. Salı günkü yarım günü ve pazartesi gününü bayram tatiline ekleyerek kamu çalışanlarımıza 9 günlük rahatça değerlendirebilecekleri bir vakit verdik" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da Şoför Esnafları ile İftar Programı'nda konuştu.

Erdoğan, Meclis'in açılmasıyla birlikte dolmuş ve minibüs esnafının plakalarına dair mülkiyet sorunlarıyla ilgili mağduriyetleri gidereceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu çalışanları için Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olacağını da açıkladı.

Erdoğan şöyle konuştu: "Kamu çalışanlarımızın 10 Nisan'da başlayacak Ramazan Bayramı öncesindeki 1,5 günlük idari izinli sayılacakları kararımızı kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum. Salı günkü yarım günü ve pazartesi gününü bayram tatiline ekleyerek kamu çalışanlarımıza 9 günlük rahatça değerlendirebilecekleri bir vakit verdik."