Bayram tatilinin trafik bilançosu: 38 ölü, 5026 yaralı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bayram tatilinin 5'inci günü 10 Nisan 2024 Çarşamba gününde 618 trafik kazası meydana geldi. Bayram tatilinin ilk 5 gününde toplam; 3 bin 71 trafik kazası meydana geldi. 38 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. 5 bin 26 vatandaşımız ise yaralandı" açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bayram tatilinin 3’üncü günü olan dün 618 trafik kazasının meydana geldiğini, 339 bin 285 aracın denetlendiğini, 21 bin 807 araca hız ve radar, 16 bin 650 araca ise diğer işlemlerin yapıldığını aktardı.

Yerlikaya, bayram tatilinin ilk 5 gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı ve Çarşamba) 3 bin 71 trafik kazası meydana geldiğini, 38 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 26 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen aklımızdan çıkartmayalım.”