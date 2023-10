Bayramda hisse alanlara salam verdikleri iddia edilen sanıklar yargılandı

Bursa’da, geçen Kurban Bayramı’nda işlettikleri et restoranından büyükbaş kurban hissesi alanlara bozuk kıyma ve et ile salam dağıtıldığı iddiasıyla haklarında dava açılan 3 sanık yargılandı.

Tutuklu yargılanan Ali A. işletmede yönetici olarak görev yaptığını belirterek, bayramdan önce 900 adet 22 kilogram kemiksiz et olacak şekilde büyükbaş kurbanlık hissesi sattıklarını söyledi.

900 hissenin de canlı hayvan olarak satışını gerçekleştirdiğini belirten Ali A., etlerin dondurulmuş bir şekilde teslim edileceğini söyledi. Hisselerin bir kısmının Ankara’nın Polatlı ilçesinde anlaştıkları işletmede kesilerek Bursa’ya kendilerine donmuş halde gönderildiğini belirtti. Bayramın ikinci günü gelen etlerin dağıtımını hisse sahiplerine yapmaya başladıklarını anlatan sanık, "Dağıtım saat 16.45’e kadar teslimat devam etti. Hissedarlardan biri etinin salam ve benzeri bir malzeme çıktığını söyledi. Bu söylentiden sonra arbede yaşandı. Sonrasında polis geldi, teslimata devam edemedik." ifadesini kullandı. Etlerin bekletilmiş olmadığını savunan Ali A. “Etler bekletilmiş değildi. Tarafların şikayeti etlerin paketlenmiş ve dondurulmuş olmasından kaynaklıydı. Suçlamaları kabul etmiyorum” savunmasını yaptı.

İşletme sahibi olduğunu belirten sanık Enes A. ise “Saat 11.00 gibi etler geldi. 13.00’da teslimata başladık. Saat 16.00 civarlarında bir hissedar ‘Bunlar et değil, sosis’ dedi ve ortalık karıştı. Polis geldikten sonra kalan teslimatı gerçekleştiremedik” diye konuştu. Suçlamaları reddeden sanık “Etler yeni kesilmişti, sağlıksız değildi. Bizim siparişimiz usulüne uygundu ancak sipariş verdiğimiz işletme usulsüzlük yaptıysa bilmiyoruz. Kıymada zaten anlamamız söz konusu değildir. Bu işletmeyle 5 milyon 750 bin lira karşılığında anlaştık. 2 milyonu gönderdik, kalan ücret için çek verdik. Kâr edemedim, ben de mağdur oldum" dedi.

TUTUKLULUĞUN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Sanık Merve A. ise Kurban Bayramı öncesi babası Ali A.’nın isteği üzerine iş yerinden izin alarak yardım amacıyla Bursa’ya geldiğini belirterek “Ben isimleri okuyordum, etler teslim ediliyordu. Bu sırada hissedarlardan bir ses yükseldi ve büyük bir hengame çıktı. Masa ve camlarımız kırıldı. Ben polisi aradım. Kimseyi dolandırma kastım yoktu. Babam yıllardır kasap, ilk defa böyle bir şey yaşadık” ifadelerini kullandı. Şikayetçi olduklarını belirten müştekiler de zararlarının karşılanmasını istedi. İki sanığın tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.